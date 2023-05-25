5億高三生墜亡案！靈堂擲筊：「是不是夏男做的？」　竟連得4聖杯

adidas門市快閃「買二送一」開跑！官網下殺66折　Nike鞋子折上折

▲adidas愛迪達快閃折扣今開跑，門市「買二送一」、官網「3件66折」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas愛迪達快閃折扣今開跑，門市「買二送一」、官網「3件66折」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接夏天換季享折扣優惠！adidas愛迪達推出「Share Your Stripes」快閃活動今（25）日起開跑，連續7天全台直營門市與經銷門市可享購物「買二送一」優惠；官網「換你分享」專區也有「3件66折」好康。Nike官網「特惠新款」最低下殺6折，下載官方應用程式APP購買2件以上鞋子、服飾等商品，還可享「訂單全面9折」的神秘折上折優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌adidas門市「買二送一」！官網「3件66折」

adidas一年一度「Share Your Stripes」活動登場，5/25～5/31快閃7天，於全台 adidas 直營門市與經銷門市可享購物「買二送一」優惠，（結帳金額依原價計算，以低價者為贈送品項）；adidas官方網站「換你分享」專區也可享「3件66折」優惠。

受注目的夏季專業訓練系列、百搭Sportswear運動休閒單品，還有潮流大使Ozone同款的Originals服飾，都有划算價格可以入手。提醒大家，直營門市 / 經銷門市 / 官網活動商品：全品項商品（但不包含ADIZEROPRO3、adiFOMSUPERSTAR、ADILETTE Essential 拖鞋、BW ARMY OG 經典鞋、部分 CAMPUS 00s、SAMBA、STAN SMITH 系 列、SUPERSTAR 系列、adidas Y-3）；部分商品不列入此優惠活動。

▲潮流大使Ozone身穿adidas Originals「HOME OF CLASSICS」系列。（圖／adidas提供）
▲潮流大使Ozone身穿adidas Originals「HOME OF CLASSICS」系列。（圖／adidas提供）
📌Nike官網「特惠新款」最低下殺6折！APP訂單「全面再9折」

Nike則於官網「特惠商品」專區持續上折扣新款，最低下殺6折起；現在下載官方應用程式APP購買2件以上鞋子、服飾等商品，結帳時使用折扣碼「THEBESTYOUTW」，還可享「訂單全面9折」的神秘折上折優惠。

▲Nike APP提供會員獨享優惠。（圖／翻攝自Nike APP）
▲Nike APP提供會員獨享優惠。（圖／翻攝自Nike APP）

Nike快閃4折！Air Force 1經典鞋2000元有找　官網折上折開搶

Nike母親節特惠「女款再打7折」！最低殺4折　adidas結帳折1000元

婦女節把自己當女神寵！adidas現折600元　NIKE兩件75折

雞塊買6送6！麥當勞6款「買一送一」優惠開吃　冰炫風、薯餅都有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀