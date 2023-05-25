adidas門市快閃「買二送一」開跑！官網下殺66折　Nike鞋子折上折

我是廣告 請繼續往下閱讀
adidas一年一度「Share Your Stripes」活動登場，5/25～5/31快閃7天，於全台 adidas 直營門市與經銷門市可享購物「買二送一」優惠，（結帳金額依原價計算，以低價者為贈送品項）；adidas官方網站「換你分享」專區也可享「3件66折」優惠。
受注目的夏季專業訓練系列、百搭Sportswear運動休閒單品，還有潮流大使Ozone同款的Originals服飾，都有划算價格可以入手。提醒大家，直營門市 / 經銷門市 / 官網活動商品：全品項商品（但不包含ADIZEROPRO3、adiFOMSUPERSTAR、ADILETTE Essential 拖鞋、BW ARMY OG 經典鞋、部分 CAMPUS 00s、SAMBA、STAN SMITH 系 列、SUPERSTAR 系列、adidas Y-3）；部分商品不列入此優惠活動。
📌Nike官網「特惠新款」最低下殺6折！APP訂單「全面再9折」
Nike則於官網「特惠商品」專區持續上折扣新款，最低下殺6折起；現在下載官方應用程式APP購買2件以上鞋子、服飾等商品，結帳時使用折扣碼「THEBESTYOUTW」，還可享「訂單全面9折」的神秘折上折優惠。