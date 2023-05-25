宋智孝舉報前東家貪汙12億 薪資沒入帳「片約代言全跳票」
南韓女星宋智孝憑藉主持綜藝節目《Running Man》知名度大開，日前她控訴遭前公司UZUROCKS積欠至少9億元韓幣（約2266萬元新台幣）的薪資，當初承諾的代言、片約也都跳票，昨（24）日她更向警方舉報朴姓前老闆貪汙12億韓元（約3064萬元新台幣）。
記者薛羽彤/綜合報導
宋智孝去年10月簽進新公司UZUROCKS，4月初公司被爆出經營不善，不僅積欠員工薪水、要求10多位員工主動離職沒領薪水，連宋智孝半年為公司賺的9億元韓幣（約2266萬元新台幣）也都沒收到，即使她寄了5次存證信函，公司仍屢次拖延還款日期，辯稱帳戶被凍結，因此會以其他方式付款，老闆甚至直接閃辭，讓宋智孝決定採取法律途徑，避免更多人受害。
昨日宋智孝舉報公司高層朴姓前老闆挪用公司約12億元韓幣（約3064萬元新台幣）的公款，其中包含宋智孝9億元的酬勞，宋智孝指控朴姓前老闆直接將她的酬勞，以公司名義匯到自己個人帳戶裡，還隨意提領使用。當時簽約UZUROCKS承諾讓宋智孝演出Netflix的戲劇，還有許多廣告代言等著她，沒想到全部跳票，還走上法律途徑，讓粉絲感慨她遇人不淑。