最傳奇一片歌手！買麥當勞送卡帶　粉絲被神曲洗腦：30年了還會唱

宋智孝舉報前東家貪汙12億　薪資沒入帳「片約代言全跳票」

▲宋智孝控前東家貪汙12億韓元，簽約時承諾的代言、片約都跳票。（圖／宋智孝IG）
▲宋智孝控前東家貪汙12億韓元，簽約時承諾的代言、片約都跳票。（圖／宋智孝IG）

記者薛羽彤/綜合報導

南韓女星宋智孝憑藉主持綜藝節目《Running Man》知名度大開，日前她控訴遭前公司UZUROCKS積欠至少9億元韓幣（約2266萬元新台幣）的薪資，當初承諾的代言、片約也都跳票，昨（24）日她更向警方舉報朴姓前老闆貪汙12億韓元（約3064萬元新台幣）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋智孝控前東家貪汙。（圖／宋智孝IG）
▲宋智孝控前東家貪汙。（圖／宋智孝IG）
宋智孝去年10月簽進新公司UZUROCKS，4月初公司被爆出經營不善，不僅積欠員工薪水、要求10多位員工主動離職沒領薪水，連宋智孝半年為公司賺的9億元韓幣（約2266萬元新台幣）也都沒收到，即使她寄了5次存證信函，公司仍屢次拖延還款日期，辯稱帳戶被凍結，因此會以其他方式付款，老闆甚至直接閃辭，讓宋智孝決定採取法律途徑，避免更多人受害。

▲宋智孝遇人不淑，沒收到酬勞在加碼指控前東家貪汙。（圖／宋智孝IG）
▲宋智孝遇人不淑，沒收到酬勞再加碼指控前東家貪汙。（圖／宋智孝IG）
昨日宋智孝舉報公司高層朴姓前老闆挪用公司約12億元韓幣（約3064萬元新台幣）的公款，其中包含宋智孝9億元的酬勞，宋智孝指控朴姓前老闆直接將她的酬勞，以公司名義匯到自己個人帳戶裡，還隨意提領使用。當時簽約UZUROCKS承諾讓宋智孝演出Netflix的戲劇，還有許多廣告代言等著她，沒想到全部跳票，還走上法律途徑，讓粉絲感慨她遇人不淑。

宋智孝被欠薪9億怒提告！心疼員工快活不下去　暖心付千萬醫藥費

宋智孝簽進新公司才半年！不滿被拖欠薪資「強硬解約」憤怒提告了

《Running Man》宋智孝公司欠薪數月　被爆裁員離職潮

莫莉「硬拉IU手」形象大翻車　粉絲狂掉1.8萬鬆口吐心聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀