瑪娃颱風還沒來！「昨晚下雨」原因出爐 今天出門記得要帶傘
瑪娃颱風目前位置距離台灣約2650公里，不過昨（24）日晚間，中部以北地區出現一陣陣的雨勢，對此中央氣象局預報員黃恩鴻說明，主要是因為昨日有極弱的鋒面通過影響，不過其屬於極為突然且快速的系統，在前幾日的氣象預報上也未發現，今（25）日該系統雖然已經遠離，但殘留水氣仍偏多，部分地區仍要留意局部降雨，預計明（26）日就會趨緩轉晴。
記者張志浩/綜合報導
昨日一陣陣較大的雨勢，讓許多民眾誤以為瑪娃颱風已經開始影響台灣，不少上班族也在下班後遇上突如其來的降雨，氣象局預報員黃恩鴻指出，昨晚有蠻弱的鋒面在華南至華中一帶出現，並掃過台灣，雖然系統沒有完全建立起來，但仍有對流和一些水平的風切出現，導致降雨一波波影響各地，包括雙北、桃竹苗、台中和南投都有受到影響。
黃恩鴻說明，今日仍受殘留水氣影響，台灣西半部、東部、東南部地區及澎湖有零星短暫陣雨，其它地區及金門、馬祖為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，預計今晚開始至週六（5/27），僅剩東半部地區有零星短暫陣雨，其它地區維持多雲到晴、午後山區有局部短暫雷陣雨的較穩定天氣。
至於瑪娃颱風的影響，黃恩鴻提及，預計今（25）日白天就會再轉回「強烈颱風」，瑪娃颱風最強的時間點預計落在週六和下週日（5/27至5/28），並在下週二和下週三（5/30至5/31）北轉時最靠近台灣，實質影響則要從下週日開始，東半部會率先出現局部短暫陣雨。
今日台灣各地天氣部分，因為東北季風減弱的關係，全台氣溫都回升攝氏2至3度，詳細分佈上，北部攝氏23至30度、中部攝氏23至32度、南部攝氏22至33度、花東攝氏22至28度，早晚溫差較大需注意；此外，各地多雲到晴較穩定的天氣將持續到週六（5/27），下週日（5/28）大環境有東北風的趨勢，迎風面北部、東半部及恆春半島將有降雨機率。