正新輪胎創辦人遭盜墓！前司機偷骨灰勒贖6000萬 法院判決曝
正新輪胎創辦人羅結，2019年逝世後，葬於彰化縣家族墓園，不料曾擔任羅結司機的凃姓男子（48歲），今年2月因積欠他人上百萬債務，竟夥同張姓男子（47歲）闖入墓地盜走骨灰偷，再找來林姓男子共同向羅家勒贖6千萬元，案經審理，彰化地方法院依盜取屍體等罪判凃、張男3年8月，至於林男則依恐嚇取財未遂處7個月徒刑。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，凃男過去曾擔任羅結的司機，進而得知其下葬地點，今年2月8日晚間，凃男為償還自己近300萬元債務，遂聯合張男前往墓園，用油壓剪、拔釘器等工具破壞鐵窗與水泥牆面，將羅結骨灰罈盜走。
2天後，張男找來不知情但同樣缺錢花用的林姓男子，打電話給羅結次子、正新前董事長羅才仁的邱姓妻子，恐嚇稱「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，否則我就毀掉」等語；至於林男發現是以骨灰恐嚇取財後，則嚇得立刻離開團隊。
同月13日，張男再度傳送骨灰罈照片給邱女，並將贖金提高到6千萬元，同時再三強調不准報警，否則會把骨灰罈丟進池塘，警方獲報後，隨即派員展開調查，最終於15日順利逮捕凃男、張男，17日在拘提林男到案。
法官審理後，認為凃、張2人盜取骨灰，除導致墳墓損毀外，還造成家屬精神上受到打擊，因此，違反社會善良風俗甚鉅，均判處有期徒刑3年8月，至於林男則犯恐嚇取財未遂罪，處7月徒刑，全案可上訴。