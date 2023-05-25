5億高三生墜亡案！靈堂擲筊：「是不是夏男做的？」　竟連得4聖杯

威力彩頭獎衝2億！3生肖財運連旺22天　冠軍直接「躺著賺」

▲今（25）晚開獎的威力彩頭獎獎金上看2億元，命理專家小孟老師點名3生肖財運爆棚，連旺22天。（示意圖／記者顏真真攝）
▲今（25）晚開獎的威力彩頭獎獎金上看2億元，命理專家小孟老師點名3生肖財運爆棚，連旺22天。（示意圖／記者顏真真攝）

記者徐銘穗/綜合報導

威力彩今（25）晚開獎，頭獎上看2億元！命理專家小孟老師在臉書分享，有3個生肖財運看漲，從六月一連旺22天到端午節，第2名肖蛇的人有如「股神」巴菲特上身，投報率超高；第1名肖豬的人此波財運是走「躺賺贏」路線，藉他人資源「不勞而獲」。
 

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TOP3：屬馬

屬馬的在金錢上出現非常好的機會和優勢。積極的態度，使得領導和組織能力，能夠在工作及事業有所提升，財富跟著上漲；一般的上班族，也因為表現突出，能有獎金、獎勵的情況。此外智慧和溝通力也有所展現，特別是在商業及金融業服務的人，透過溝通及表達，讓談判更為順利，而且你的自我形象特別鮮明，獨特的創意，提供很多吸引財富的機會，報酬也跟著增加。

▲肖蛇的人在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，積極投資都有不錯的回報。（圖／資料照片）
▲肖蛇的人在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，積極投資都有不錯的回報。（圖／資料照片）
TOP2：屬蛇

屬蛇的會透過主動的表現，讓自更加有魅力、更有吸引力，人脈關係變好，這在事業上特別有益處，有可能因此而出現商業機會，財富收入管道變多。此外，自信心增加，在職場的態度更為積極，出色的表現，收入有望提升；還有機會提升職位，或是找到更好的工作機會，財運也不同於以往。在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，也有機會因此積極的投資，而又不錯的回報。

TOP1：屬豬

屬豬的可透過他人的資源，而為自己增加收入。只要風險控制得當，可以跟別人合作或合資，創造獨特的財富，而且還有很多幸運的機會，事半功倍就能得到比別人多的金錢，可能是政府提供的資源變多，或是繳納的利息變少之類的，跟別人借貸也容易許多。伴侶還有可能因為得到很多的收入，而與你一起分享，讓你不勞而獲；本身也有機會拿回之前損失，或拿回借出去的款項。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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