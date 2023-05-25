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橘爸唬籃／賣鬧阿！盤點LeBron James不會退休的五大理由

▲「詹皇」LeBron James還不到退休的時候。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James還不到退休的時候。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

紫金大軍遭金塊無情橫掃，當家球星LeBron James顏面無光，即使G4轟下40分仍難拯救球隊，他也拋出可能退休的議題，震撼全球籃壇。

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在「甜瓜」Carmelo Anthony宣布退役後，當年黃金選秀「03梯」只剩下James一人仍在職業賽場上奮戰，如今他退役的消息，也備受注目，但根據《橘爸唬籃》的觀察，LeBron James還不到退役的時候

▲「詹皇」LeBron James應展開巡迴退休之旅。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James應展開巡迴退休之旅。（圖／美聯社／達志影像）
💡LBJ不會退役觀點1 　尚未道別?

過往NBA大咖球星要退役的最後一季，往往都是票房保證，對球星也是一趟難忘地告別之旅，就像Kobe Bryant在生涯最後一場告別秀狂轟60分，也成為聯盟的經典戰役，因此LeBron真的要退，也不會選在季後賽被橫掃後倉促退役，肯定要風光道別。


💡LBJ不會退役觀點2　 與兒子同隊

LeBron的大兒子Bronny James預計將在2024年投入NBA選秀，被預測有可能在前10順位中選，且如果有LeBron的加持，順位還有可能往前。與兒子同隊打球，一直是LeBron心中的夙願，以目前LeBron的體能狀態，要再打個1、2年應該沒問題，何必選在此時間點退役?


💡LBJ不會退役觀點3　 刷紀錄、站上聯盟歷史之巔

LeBron James已是聯盟多項紀錄保持者，包括早以在季後賽各項數據榜首位，填上了自己的名字。但LeBron應該不會因此而滿足，他還有機會登峰造極，像是史上例行賽4萬分的超狂里程碑，LeBron只要再一季就有機會達標，他不會放棄這個機會。

▲「詹皇」LeBron James已經打破由「天勾」Kareem Abdul-Jabbar所保持39年的NBA歷史總得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James已經打破由「天勾」Kareem Abdul-Jabbar所保持39年的NBA歷史總得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
💡LBJ不會退役觀點4　 繼續打、商機無限

截自去年(2022年)為止，LeBron James生涯總薪資已超過5億美元，場外收入更加可觀，而下一個球季，LeBron的薪資將達到近4700萬美元，多打一年就能多賺一年，加上他是球隊老大，想要輪休也沒能敢說第二句話，再打一年又何妨?


💡LBJ不會退役觀點5 　仍有機會爭冠

也許LeBron生涯已經賺了夠多錢，但對於冠軍的渴望仍舊強烈，無論是續留LA或是轉隊，以LeBron本季繳出的成績單，他仍是聯盟頂尖球星，還是有機會用冠軍替自己生涯畫下句點，何必再此時退休?

▲「詹皇」LeBron James應該還會再打一、兩年。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James應該還會再打一、兩年。（圖／美聯社／達志影像）

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