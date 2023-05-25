西城男孩隔9個月再來台！北流「一口氣唱2天」 門票6月2日開賣
西城男孩（Westlife）今年2月在高雄巨蛋舉辦「The Wild Dreams」演唱會，相隔9個月，他們為了回應北部歌迷瘋狂敲碗的熱切許願，將在今年11月15日、16日於台北流行音樂中心開唱，台北場門票將於6月2日早上11點在拓元售票系統全面開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
今年2月西城男孩首度南下到高雄巨蛋開唱，門票一樣被搶購一空，當時Mark趁開唱前享受南台灣的熱情，不僅親切替苦候的幸運粉絲簽名，他更發現當地有一家與西城男孩代表作同名的理髮店「My Love」，親自走訪體驗台式剪髮、剃鬍，他特地將該過程剪輯成短片在IG分享，表演當晚更直接帶著「超接地氣」的髮型登台，十分享受在南台灣的時光。
公布再次訪台之前，Mark透過社群向歌迷宣布了要動手術暫時休養的消息，確定缺席5月至7月在丹麥、瑞典、墨西哥、英國的巡演，不過他特地發文表示：「我保證大家真的不用擔心，只是醫師認為應該盡快動手術，所以今年夏天我會需要一點復原的時間。」他也約定在休養後會帶著最棒的狀態，重新回到舞台上與粉絲見面，粉絲們紛紛留言為他打氣，台灣樂迷也可期待於11月再次親自感受他動人的歌聲。
Westlife The Wild Dreams Tour Taipei 西城男孩2023台北演唱會
演出日期：2023年11月15日 、2023年11月16日 7:30PM
演出地點：台北流行音樂中心
票價：新台幣5200元／4800元 ／ 3800元 ／ 2800元