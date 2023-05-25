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父親遺體拒領回！冰封台北榮總達11年　法官輕判女兒原因曝

▲北市連姓婦人將親生父親的遺體留在醫院太平間不聞不問，結果被檢方依遺棄遺體罪起訴。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲北市連姓婦人將親生父親的遺體留在醫院太平間不聞不問，結果被檢方依遺棄遺體罪起訴。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者陳苾暐／綜合報導

台北一名張姓老翁，11年前過世後，家屬卻始終將遺體放在台北榮總醫院，院方無可奈何之下，只能提告張翁的連姓長女，法院審理期間，連女領回遺體並於本月18日完成火化，法官考量其於判決前處理完畢，足認有悔意，故依遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判處4月徒刑，緩刑2年。

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據了解，張翁2012年5月3日病逝後，台北榮總醫院多次通知連女領回遺體，不料卻遭拒絕，2020年間院方到警局報案提告，檢方調查後認定連女涉犯遺棄屍體罪，去年7月間起訴，同時建請法院加重其刑。

開庭期間，連女辯稱沒辦理死亡證明是因妹婿重病，且另外一個妹妹也因眼疾沒辦法賺錢，自己身為大姊只能獨自承擔；連女接著說到，父親過世當天原本預計要出院，卻疑似喝牛奶嗆到不幸過世，由於他希望能和媽媽葬在一起，但自己又礙於經濟困難，且不想欠社會局人情，才遲遲沒有領回遺體下葬。

對此，法院認為連女長期照顧父親，無法接受其驟逝，進而未妥善處理父親遺體，但考量她於本案判決前已處理完畢，犯行尚可饒恕，故減刑輕判4月徒刑，並給予緩刑兩年機會；最後法官也再次勸連女「放下」，並指出若妳相信宗教輪迴，父親應該最想脫離困了他11年的肉身，且看到女兒為了他必須要跑法院，一定也會感到心疼。

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