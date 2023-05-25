瑪娃「重返強颱」破壞力強！最新路徑、侵台機率曝：不排除發海警
今年第2號颱風「瑪娃」昨（24）日下午減弱為中度颱風，中央氣象局表示，昨晚颱風經歷重整後，今（25）日瑪娃颱風重新回到「強颱」等級，預計今日至週末（5月25日至5月28日），瑪娃颱風持續增強，迎來第2波強度的高峰，因此週末瑪娃颱風的動向最為關鍵，它會在下週二和下週三（5月30日至5月31日）北轉時最靠近台灣，若暴風圈較靠近台灣，氣象局不排除會發布海上警報，陸上警報機率較低，但仍需觀察，實質影響則要從下週日開始，東半部會率先出現局部短暫陣雨。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象局最新資料顯示，瑪娃颱風目前正在鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，以每小時18公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑80公里，氣象局觀察預測，瑪娃颱風暴風圈侵襲機率，台灣本島最高已來到37％，地點為恆春，本島各縣市也有22％至33%的機率，請民眾持續關注颱風消息。
氣象局預報員黃恩鴻說明，瑪娃颱風路徑上，未來幾天的會持續沿著太平洋高壓邊緣往西移動，下週隨著太平洋高壓減弱東退，且北方槽線南下，瑪娃颱風預計會在下週二至下週三開始往東北方轉向，屆時也是瑪娃颱風最靠近台灣的時間點。
在颱風強度方面，黃恩鴻指出，瑪娃颱風通過關島後發展條件良好，今日轉為強颱後會維持一段時間，並持續朝強度巔峰邁進，週六和下週日是它最強的時間點，不過持續往西邊移動到菲律賓附近時，受到海溫驟降的影響，瑪娃颱風又會開始減弱，直到下週二、下週三北轉最靠近台灣時，強度預估是「中颱上限」。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提及，「瑪娃颱風變得更緊實強壯，雲圖上能見，颱風眼外那一大圈是颱風核心，鞏固得非常完整，猶如鐵牆一般，破壞力會很驚人，即將挑戰第2次巔峰，五級熱帶氣旋！強烈颱風前段班」。