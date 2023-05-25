老舊車輛汰換「每輛再加碼最高1000元」　新收購方案6/1上線

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為了加速老舊車輛汰換，降低碳排及改善空污，環保署今年初訂定發布老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量、空氣污染物減量2項獎補助措施，補助車主汰換車齡達10年以上老舊車輛換購電動車或低污染車輛，依減碳、減空污項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金。
根據環保署統計，實施至5月20日，補助小客貨車汰舊換新計796輛。另自去年6月10日啟動媒合平台後，已有新竹科學園區管理局及新竹縣環保局提出汰舊換新電動機車減量效益收購，統計至今年5月20日，竹科管理局機車汰舊換新媒合件數計2萬4200件；另新竹縣環保局至去（111）年底媒合件數計279件，兩者已取得約5.6萬公噸減碳效益。
環保署今年1月推出「老舊車輛汰舊換新2.0」，媒合新竹科學園區管理局加碼收購減碳、減空污效益，原本環保署補助老舊汽車汰換電動車，每輛可領1萬5000元，因為竹科加入收購，依換新車種不同，給予不同收購金，以汽油小客貨車為例，每輛可獲得竹科減碳媒合收購1萬3000元、加上環保署空污補助2000元及原本回收獎勵金1000元，可一次領取1萬6000元，而在竹竹苗空品區，因為竹科加碼收購減空污效益，最高則可領取1萬9100元；另新竹縣環保局則比照去年持續收購300輛汰舊換購電動機車減碳效益每輛2000元。
今日環保署分別與竹科管理局及新竹縣環保局簽訂媒合委託契約，其中新竹科學園區管理局提出「溫室氣體」抵換量取得計畫，預估2年內將收購汰換燃油小客貨車計2萬6400輛，約42萬噸減碳效益，超過就不會再加碼，另在竹竹苗空品區「空氣污染物」抵換量取得計畫，預估3年內將收購汰換燃油機車、小客貨及大客貨車計1萬9578輛，空氣汙染物減量效益為揮發性有機物每年34噸、氮氧化物約每年75噸。
環保署表示，新的收購價格媒合6月1日上線，媒合平台會顯示收購車輛餘額，有意願民眾請及早換購並申請。由於通過環評審查有溫室氣體或空氣污染物增量抵換需求的開發案愈來愈多，未來如有新的單位符合減量效益收購方，環保署會先於平台預告收購單位的收購單價、數量及期程，並於每季審核，預告天數至少7日後開始媒合，供民眾選擇售予對象。