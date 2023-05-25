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端午加碼6.6億史上次高　大樂透加開百組百萬、威力彩機動加2億

▲台灣彩券今（25）日宣布，112年端午加碼總獎金6.6億元，其中大樂透加開100組100萬元，威力彩頭獎機動加碼2億元，39樂合彩、賓果賓果獎金也齊加碼。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券今（25）日宣布，112年端午加碼總獎金6.6億元，其中大樂透加開100組100萬元，威力彩頭獎機動加碼2億元，39樂合彩、賓果賓果獎金也齊加碼。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台灣彩券公司今（25）日宣布112年端午加碼活動，4款電腦彩券將同步加碼，總獎金達新台幣6.6億元，為歷年端午加碼次高紀錄，其中「大樂透」自6月6日起加開「100組100萬元」，「威力彩」6月5日至8月3日頭獎機動加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」6月10日起連續16天獎金加碼，「39樂合彩」6月26日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，預估買氣可望提高2成，額外增加23億元的銷售額。

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台灣彩券公司總經理謝志宏表示，今年端午加碼總獎金達6.6億元，是繼109年端午加碼7億元後，歷年端午加碼次高的獎金，其中最受民眾喜愛的「大樂透」自6月6日起加開100組100萬元獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若大樂透100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或是到7月14日為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼各期的「大樂透」彩券，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，還可以再對加碼的百萬獎項，買一張彩券可以同時獲得對億元頭獎與百萬獎金的雙重機會。

此外，容易累積鉅額頭獎的「威力彩」6月5日至8月3日頭獎採機動加碼。謝志宏說明，若前期累入頭獎金額未達4億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼一次為限。也因此，如果6月5日之前威力彩頭獎都沒有開出，6月5日當期頭獎就會加碼2億元，並上看4.5億元。

至於每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也自6月10日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。

每注售價25元、週一至週六天天開獎的「39樂合彩」，自6月26日至7月15日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。

謝志宏也分享自己端午彩券買法。他說，要提高中獎率，除加碼期間每期都買，包牌、集資也可以提高中獎率，而他自己在大樂透加碼期間，預計每期花350元買「七連碰」，因為「七連碰」包牌的頭獎中獎率可提高至2500萬分之一，另「39樂合彩」加碼期間每期買2注，威力彩則會選擇800元第二區包牌，來提高中獎率。

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