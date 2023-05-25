4月製造業景氣下跌　台經院：台灣經濟遇亂流、整體仍穩健

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在國內製造業方面，台經院指出，在終端需求走弱下，加上中國疫後需求不如預期，廠商持續去化庫存，4月出口、外銷訂單與生產表現依舊疲弱，導致製造業廠商看壞當月景氣表現，但對於未來半年製造業景氣，看好的廠商卻有增加。
服務業受惠於清明連假及口罩令解除，消費人潮回流，使得零售業者看好當月景氣表現，不過，受到美國地區性銀行面臨存款流失、資產價值縮水的挑戰，加上美國財長對於債務上限問題示警，使金融市場動盪，金融相關業者看壞當月景氣表現。
營建業方面，4月測驗點再度轉為上揚，主要來自於營造業看好未來半年景氣表現，因政府擴大建設力道能彌補部分營造需求滑落的缺口，且先期多件大型公共工程、工業廠房建置和商辦大樓重建計畫屬於長工期建設，得以支撐業者營收，加上政府放寬申請移工限制，有助於緩解缺工問題。
根據台經院調查結果，經過模型試算後，4月製造業營業氣候測驗點結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑，服務業測驗點雖呈下滑，但下滑幅度有限，故研判服務業對景氣看法與上月相比維持不變，而營建業測驗點則再度轉為上揚。
孫明德為4月營業氣候測驗點結果下註解，他表示「目前台灣整體經濟情勢中間遇亂流，但依然穩健。」
另外，孫明德也提到，台灣的貿易表現在今年第一季衰退最多，到了4月份開始，衰退幅度慢慢變小，外銷訂單最壞的情況也落在第一季，自第二季起，跌幅收斂，不過復甦速度仍沒有如預期中的快速。今年前4月，以美元計算，台灣出口國際衰退幅度為17%。
投資方面，針對進口資本設備，今年前4月累積衰退6%，4月份下滑19%；而半導體進口資本設備，今年1至4月雖然僅衰退2.6%，但4月卻大摔3成左右，「今天的投資，明天的出口」，他表示，近期投資看起來有弱化的趨勢，是否會影響到接下來的出口動能，必須密切關注。
孫明德指出，台灣在現階段的經濟表現中，消費成績最為亮眼，台灣的零售、民間消費已連續6季正成長，且今年第1季成長率甚至是近幾年新高。他點出表現亮眼的項目包含零售業營業額、自用小客車新增掛牌數、來台旅客人數等，股市也相較去年來得更平穩。