NBA／勇士季後該如何補強？美媒建議拿2新星加首輪和暴龍換Siakam

我是廣告 請繼續往下閱讀
在今年衛冕失敗後，灣區在這個休賽季面臨補強問題，他們可能需要另一個「Wiggins級的交易」，而目前在相關的討論中，猶他爵士和多倫多暴龍兩支正準備重建的季後賽球隊，可能擁有最多他們想要的資產。
在Buckley給出的交易包裹中，他傾向於探索從暴龍那得到Siakam的可能性，為此可以給出球隊最有吸引力的籌碼——Poole和Kuminga，再加上一個首輪選秀權。另外勇士還可以承接Young的合約，Looney則可以給暴龍一個繼續交易選秀權的籌碼。
這個補強構想是基於Klay Thompson在季後賽的掙扎，以及Draymond Green難以給予勇士需要的得分幫助所做出的規劃。Siakam自己能創造一些進攻機會，他是一名大型的側翼球員，能提供球隊籃板和防守，而且他正出勤率佳，正在巔峰時期，本季場均24.2分7.8籃板5.8助攻，得分和助攻都是生涯新高。
Siakam的投射一直以來是他的重大缺點，但來到勇士隊後，這方面的問題可望被掩蓋。而他在攻防兩端的全能，則有能力幫助球隊重建「死亡五小」，解決勇士今年球季面臨的一些主要問題。
關於勇士季後的操作，還有許多可能的方案，包括與暴龍換OG Anunoby、與爵士進行大型交易以得到Lauri Markkanen等等。