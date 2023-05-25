17天限定優惠！長榮航空最殺機票開賣　飛這國「只要3231元」

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爽玩港澳、東南亞、東北亞的票價包括：
◾️桃園-香港 新台幣5063元起（未稅）
◾️桃園-澳門 新台幣3231元起（未稅）
◾️桃園-河內 新台幣4998元起（未稅）
◾️桃園-宿霧 新台幣5415元起（未稅）
◾️桃園-沖繩 新台幣6984元起（未稅）
◾️桃園-杭州 新台幣6984元起（未稅）
◾️桃園-首爾 新台幣8730元起（未稅）
◾️桃園-東京 新台幣1萬423元起（未稅）
長程造訪歐洲與北美票價則有：
◾️桃園-米蘭 新台幣2萬4735元起（未稅）
◾️桃園-巴黎 新台幣2萬6190元起（未稅）
◾️桃園-維也納 新台幣2萬4735元起（未稅）
◾️桃園-舊金山 新台幣3萬648元起（含稅）
◾️桃園-洛杉磯 新台幣3萬904元起（含稅）
為禮遇無限萬哩遊會員，長榮航空官網今搶先開賣「會員優惠購票專區」，可先享有最低83折起的指定航線成人機票專屬購票優惠。也攜手旅行社機加酒自由行，包括《奢享香港》3天2夜自由行，加碼再送下午茶套組；「香港有禮」旅客消費優惠券，可於指定餐廳、酒店享用迎賓飲品、港幣100元現金券等好康。
除了夏季線上旅展，長榮航空也同步開跑實體旅展，即將參與5/26～5/29於台北世貿一館舉辦的2023台灣觀光博覽，6/2～6/5於高雄展覽館開展的2023高雄國際旅展。現場打造AR360虛擬實境，讓消費者體驗一秒飛出國置身外國美景。現場加入長榮航空LINE官方帳號好友，完成問答小遊戲即可抽獎，有機會獲得飛行前拆除鑰匙圈、長榮航空城市觀光馬拉松全馬限定斗篷、未玩待續限量版悠遊卡、長榮航空樂e購折扣碼及長榮航空官網機票折扣碼等好禮。
另外，中華航空歡慶布拉格開航，7/18起「桃園-布拉格」航線享會員限時優惠，每周提供2個往返班次，由華航新世代 A350 客機執飛，祭出經濟艙最低27,160元（未稅），會員最高再享2倍哩程。澳門航空則推出小資自由行 8,888 元起，展場現場加碼抽玩樂票劵，包括水上樂園、澳門旅遊塔空中漫步體驗券；凡民眾前往澳門航空攤位參與互動遊戲，即可參加抽獎抽好禮，最大獎是「澳門航空機加酒三天兩夜」航程。