碳盤查、少子化使資訊服務成長　2027年規模將達33.5億美元

我是廣告 請繼續往下閱讀
IDC企業應用資深市場分析師林雅惠表示，2022年，台灣企業除持續投資IT服務以提升營運效率，更因應地緣政治風險、合規要求等考量更倚賴外部服務商提供包含商業諮詢、資訊部署、託管等不同層級的服務來緩解外部風險。
2023年，受全球經濟成長放緩以及持續的通膨壓力，台灣企業將更著重資訊服務的整體投資報酬率，傾向於投資可在短期證明投資效益的服務，對於中、長期的服務合約與技術投資將更審慎評估，這樣的趨勢將使得台灣資訊服務市場增長明顯趨緩。
總的來看，儘管2023年台灣資訊服務市場成長率轉弱，但在永續經營、人工智慧應用、混合雲應用與新世代安全防護等需求帶動下，台灣資訊服務市場規模將從2023年的28.64億美元成長到2027年的33.52億美元，年複合成長率（CAGR）5%的穩定成長。
IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示，因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA）跟台灣氣候變遷因應法等法規要求，以出口市場為主的上市台灣企業不僅要提升節能減碳能力，還必須進行碳盤查、計算碳稅與碳費以確保營運韌性與績效表現。此外，為了進一步回應少子化帶來的人才不足危機，以及提升員工與客戶的體驗，將生成式AI轉化為可以跟員工與客戶互動的高效數位員工也很重要，將帶動資訊服務市場成長。