強颱瑪娃恐「5月就侵台」？前一次已是17年前 路徑驚見詭異巧合
今年第2號颱風「瑪娃」20日生成後短時間就成為強颱，中途經過關島一度減弱為中颱，今（25）日又增強為強颱，且各模式預測都有侵台機率，氣象局也不排除發布海上警報，值得注意的是，回朔前兩次5月有颱風侵台的案例，已經是2006年的「珍珠颱風」，以及2001年的「西馬隆颱風」，代表瑪娃颱風可能會是17年來再度成為5月就侵台的颱風，且3者在路徑上都有「明顯往北轉」的型態，後續需要多多觀察。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局資料顯示，從2001年起，5月發佈警報的颱風共有6顆，其中有發陸上警報的只有2顆，分別是2001年的「西馬隆颱風」，以及2006年的「珍珠颱風」。西馬隆颱風當年在生成後就緩慢「向北移動」，到呂宋島西北方近海時呈滯留狀態，再緩慢向北移至巴士海峽，之後「轉向東北」加速通過台灣東南部海面朝琉球方向移動，並減弱成溫帶氣旋，造成部分道路交通中斷，影響時間為5月11日至5月14日。
2006年的「珍珠颱風」則是在菲律賓東方海域生成後，往西北西方向通過菲律賓群島進入南中國海，並在5月15日「轉向偏北」，進入廣東沿海後轉向北北東朝金門前進，登陸於大陸福建，台灣在5月16日至5月18日發布陸上警報，颱風帶來的豪雨造成部分地區道路中斷，雖然無重大傷亡事件發生，但農業損失逾1.5億。
觀察西馬隆颱風和珍珠颱風的路徑可以發現，本次瑪娃颱風生成位置雖然較遠、生命週期較長，但在靠近台灣時都會出現「向北轉向」的路徑，且值得注意的是，西馬隆颱風和珍珠颱風分別是以「輕颱」和「中颱」的強度影響台灣，氣象局則是預估瑪娃颱風最靠近台灣時是「中颱上限、接近強颱」，若真的發布陸上警報，雖然能為旱災帶來改善，但災情可能也會隨之而來。
氣象專家賈新興表示，5月的梅雨季本來就是天氣系統多變的時段，而颱風在5月的走向，關鍵就在於「太平洋高壓勢力的強弱」，太平洋高壓較強，颱風靠近台灣就會更晚北轉（珍珠颱風），太平洋高壓稍微往東退，就會在台灣東方北轉（西馬隆颱風），目前預報上來看，瑪娃颱風較高機率會在台灣東方海面向東北轉，太平洋高壓勢力應該會比較退縮，不過是否發布陸上警報，還是要看其暴風圈大小，以及到底多靠近台灣。