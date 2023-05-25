台電情殺案！前棒球國手持刀刺死女友 二審維持原判15年
前棒球國手、現任台電員工陰經龍（56歲），因懷疑交往10幾年的台電張姓女包商另結新婚，遂於去年3月22日上午，在台電配電中心辦公室，持預藏的水果刀，狠刺張女5刀，導致張女胸口大量出血，倒臥血泊當中，警消到場後雖緊急將人送醫，但仍宣告不治；案經地院審理，兇嫌陰經龍被依殺人罪判處有期徒刑15年，褫奪公權5年，傷害、恐嚇等罪則判應執行有期徒刑8月，得易科罰金，今（25）日台南高分院駁回上訴，仍維持原判。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，陰經龍過去曾代表台灣參加威廉波特少棒賽，期間表現優異，更榮獲「三冠王」美名助台灣奪得冠軍，當兵退伍加入台電棒球隊，退役後轉任公務人員，在台電服務30餘年；陰男和張女過去都曾有過婚姻，但都以離婚收場，後來2人因公常有交集，進而成為情侶，雙方已交往多年。
去年3月間因張女提出分手，讓陰男情緒十分低落，甚至懷疑張女另有他人，故埋下殺機，同年月22日上午，陰男趁著遞送公文給張女時，拿出預藏的30公分長水果刀刺殺張女，導致其右胸、右上臂、左側側胸及上腹部等5部位受有刀傷，一旁同事見狀，嚇得連忙上前阻止，但陰男卻向其嗆聲「如果敢阻止，我連你也殺」，最終導致張女大量失血，引發低容積性休克，傷重不治。
法官審理後認為，陰男與被害人張女，交往數十載，卻未顧念彼此情誼，持刀殺害張女，雖罪刑重大，但考量到其犯後坦承犯行，且與部分告訴人和解，故殺人罪部分，認定陰男惡性尚未達量處死刑、無期徒刑程度，因此處有期徒刑15年，褫奪公權5年，今天台南高分院駁回上訴，維持原判決。