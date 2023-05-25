今日廣場》王嘉吟／搖擺的柯文哲，反覆無常的外交政策

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政治層面- 中國人權狀態、雙城論壇與共機擾台
柯文哲對於中國問題的表態，時常批判不足，甚至是缺乏原則。不僅在中國的人權議題輕輕放下，即便中國軍機侵門踏戶，柯文哲仍選擇將自身的市政遺產放在第一順位，做出違反代議政治的舉動。
柯文哲時常忽視中共人權議題，有時候甚至貼心地替中國共產黨「設身處地」的緩頰辯解，兩個具體案例，一是柯文哲對於「藏人自焚說」的回應。他認為藏人的自焚抗爭行動對中共治理造成「困擾」，忽視藏人自焚的舉動是中共極權統治下，藏人抗爭爭取自治的最後手段。二是2019年香港反送中事件提出「小波浪說」，認為香港人抗爭的方式是透過「鬧」的方式進行抗爭，又在台灣主流民意對於中共行徑大為反感時，又「見風轉舵」，改口支持港人。
除了對中共人權議題輕輕放下，柯文哲在2022年雙城論壇對於共機擾台，台北市議會決議停辦雙城論壇，柯文哲卻忽視台北市議會每一位議員代表的民意，執意與上海舉辦雙城論壇，認定「中共並沒有持續擾台」，對中共的威嚇舉動視若無睹，更有違民主政治。
軍事層面- 扁鑽說及警察強盜說
柯文哲對於中國人權議題的發言，以及對於中共共機擾台行徑的忽視外，柯文哲對於台灣的國防政策及美中台三角關係極為匪夷所思的言論，筆者將其稱為「扁鑽說」及「警察強盜說」。
所謂的「扁鑽說」及「警察強盜說」，係指柯文對於民進黨政府執政時期，認為台灣所購入的飛彈及軍機皆為美國所提供的「自費扁鑽」，即為近似於無威嚇能力的破銅爛鐵，且試圖比喻美國將台灣推入戰爭。於同一時間，柯文哲也連帶發表著名的「警察強盜說」，將中國比喻為警察，並且將蔡政府的外交政策與美國的合作，稱之為強盜搶銀行。這兩種言論，不僅試圖打擊台灣民眾對於我國國防的信心，更錯誤的比喻美中台三角關係，忽略真正試圖破壞美中台三角關係的行為者正是中國，並散佈疑美論，破壞台灣民眾對於美國合作的信心。
藉由上述對於柯文哲的言論進行檢視，可以發現柯文哲缺乏實質的外交及兩岸政策原則及立場。假設委員認為，柯市長為台灣的澤倫斯基，不仿想想在烏俄戰爭的前後，澤倫斯基將自身與美國的合作視為「強盜搶銀行」，並打擊國內民眾對於盟友合作的信心？同時，澤倫斯基會不會無止境的合理化俄羅斯的對於少數民族的獨裁極端政策，只為了替自己留下外交遺產？正如同李前總統對於柯文哲的批判，筆者認為，柯文哲對於中共人權及政策，似乎都是以選票為依歸，而不斷更動。此現象甚至不即於柯文哲一人，而是整個民眾黨對於外交及兩岸政策都沒有一致性的政策立場，同黨的台北市議員林珍羽更認為「委屈的和平」是可行選項，使得柯文哲一但當選與民眾黨取得過半席次，將帶給台灣的外交政策極大的不確定性。
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