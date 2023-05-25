大馬作家來台交流　台馬文學季開跑

馬來西亞蘇丹依德里斯教育大學（Universiti Pendidikan Sultan Idris，UPSI）在文化部「台灣文化光點計畫」支持下，即日起至6月17日舉辦第9屆文學季，以「跨界與跨際」為主題，多元呈現台、馬文學作品，並邀請台灣作家連明偉、太魯閣族作家程廷（Apyang Imiq），以及在台生活創作的馬華作家黃錦樹、張錦忠出席專題演講及對談。
記者賴正琳／綜合報導
UPSI文學季自2015年開始辦理，歷年來曾多次以翻譯文學、台灣現代主義文學、馬華文學、鄉土文學等主題，邀請台灣作家及學者參與對談。在台灣文學賦予「在台」馬華文學養分時，「在台」馬華文學也反向豐富了台灣文學史，因此今年文學季便以馬來西亞與台灣間的歷史脈絡及文化背景為主軸，舉辦講座、導讀、電影、戲劇等活動。
本屆文學季也將辦理導讀會和學術工作坊，加深學生對作品的認識，並搭配文學競賽、詩歌演繹、書法比賽、戲劇營等動態活動。此外，也將選映台灣「他們在島嶼寫作」紀錄片系列中《我記得》及《讀中文系的人》兩部片，藉由影像介紹朱天文、朱天心及林文月等台灣重要女性作家；大馬知名文學作家阿里夫（Ariff bin Mohamad）則以「馬來文學主流中的華裔作家小說」為題，在講座中分享台馬的文化連結。
大馬多元的種族與語言造就了馬英文學、馬華文學、馬來文學等豐富樣貌，而台灣文學從日治時期作家、戒嚴時期外省作家群，到之後的「眾聲喧嘩」、近年日受重視的原住民文學等，同樣展現繁榮的文學圖景，「在台」馬華文學作家群又為大馬當地文學帶回新的刺激，將驅動更多前衛且多元發展。