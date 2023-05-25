瑪娃颱風不排除發海警！路徑影響一次看：「7縣市」下雨躲不掉
瑪娃颱風今（25）日早上8時重返「強颱」等級，中央氣象局表示，瑪娃颱風將持續增強，並在下週二和下週三（5月30日至5月31日）北轉時最靠近台灣，若暴風圈較靠近台灣，不排除會發布海上警報，陸上警報機率較低，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則示警，無論瑪娃路徑怎麼走，「基隆、雙北、宜蘭、花連、台東、恆春半島」等地「一定會下雨」，請民眾絕不能輕忽。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，瑪娃颱風在下週一至下週二（5月29日至5月30）移動到台灣東南方時，正好會遇到太平洋高壓減弱，此時是重要關鍵期，北轉的位置、幅度決定距離台灣遠近及影響程度，若太平洋高壓較強，則颱風北轉幅度小、侵襲機率高；太平洋高壓較弱，則北轉幅度大、距離台灣遠。
不過瑪娃颱風無論走哪條路徑，「基隆、雙北、宜蘭、花連、台東、恆春半島」等地因為位於迎風面，所以「一定會下雨」，天氣狀況不太好，且暴風圈很靠近花東、恆春、蘭嶼、綠島，民眾不可輕忽，西半部地區則因為中央山脈阻擋，加上颱風外圍沉降氣流，天氣會非常乾熱，基本上，除非瑪娃颱風正面侵襲，才有下雨機會，但機率相當低。
中央氣象局則說明，瑪娃颱風通過關島後發展條件良好，今日轉為強颱後會維持一段時間，並持續朝強度巔峰邁進，週六和下週日（5月27日至5月28日）是它最強的時間點，不過持續往西邊移動到菲律賓附近時，受到海溫驟降的影響，瑪娃颱風又會開始減弱，直到下週二至下週三（5月30日至5月31日）北轉最靠近台灣時，強度預估是「中颱上限」，若暴風圈夠大，不排除會發出海上警報，但時間點還有待觀察。