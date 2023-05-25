5億高三生墜亡案！靈堂擲筊：「是不是夏男做的？」　竟連得4聖杯

亞尼克生乳捲買一送一　手機「中2碼」免費吃整條！加碼百元優惠

▲亞尼克歡慶生乳捲10週年，推出期間限定「法式青桔芒果生乳捲」；南投草屯門市正式開幕。統整近期優惠懶人包，生乳捲「買一送一」、手機「中2碼」就能免費吃整條生乳捲。（圖／亞尼克）
▲亞尼克歡慶生乳捲10週年，推出期間限定「法式青桔芒果生乳捲」；南投草屯門市正式開幕。統整近期優惠懶人包，生乳捲「買一送一」、手機「中2碼」就能免費吃整條生乳捲。（圖／亞尼克）

記者蕭涵云/台北報導

亞尼克歡慶生乳捲10週年，推出期間限定「法式青桔芒果生乳捲」；持續導入YTM二代機智能創新服務，並正式開幕南投草屯門市。《NOWnews今日新聞》幫大家統整近期優惠懶人包，不只有生乳捲「買一送一」，手機號碼「中2碼」就能免費吃整條生乳捲。

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歡慶生乳捲10週年，亞尼克推出期間限定「法式青桔芒果生乳捲」，選用法國職人與世界甜點冠軍師傅指定使用「SICOLY 果泥」，將「芒果之王」Alphonso（阿芳索）製成的濃郁芒果果泥，配以北海道奶霜為基底、梔子花萃取色粉的蛋糕體，並搭配檸檬與金桔混種的「青桔果泥」。擁有清爽乳香融合不同酸甜的芒果與青桔香韻，是適合夏天的清香滋味。

同時回歸3款網友瘋狂敲碗的新鮮芒果生乳捲、焦糖布丁生乳捲與Weiss生巧克力生乳捲口味；搭配經典不敗原味生乳捲、熱銷特黑生乳捲、鮮芋奶霜生乳捲、嫩布丁生乳捲、靜岡抹茶歐蕾生乳捲及茶拿鐵布丁生乳捲6款常賣口味，一舉祭出10款人氣生乳捲幫大家打造幸福10光。

▲亞尼克生乳捲10週年，推出10款超人氣口味生乳捲。（圖／亞尼克）
▲亞尼克生乳捲10週年，推出10款超人氣口味生乳捲。（圖／亞尼克）
📌生乳捲10週年慶！消費滿額贈送「原味生乳捲」
亞尼克生乳捲10週年慶限定優惠， 即日起至7月2日，於門市消費滿3300元、或於官網團購滿12件商品，即贈送「原味生乳捲」乙條（原價380元）。

📌加入LINE好友賺50元折價券！快閃3天「生乳捲100元」
歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，即日起至6月30日，掃描QRcode加入「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得「50元折價券」，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。6月1日至6月3日，更將於市府捷運站點，推出「百元購買生乳捲」驚喜活動，每日10:10準時開始，限額30名，可享100元購買原味生乳捲乙條優惠。

▲夏天大家最愛的新鮮芒果生乳捲回歸。（圖／亞尼克）
▲夏天大家最愛的新鮮芒果生乳捲回歸。（圖／亞尼克）
📌手機亮出來！「中2碼」免費吃生乳捲
6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。

📌生乳捲100元！南投草屯門市開幕快閃優惠
亞尼克南投草屯門市開幕首三日，即日起至5月26日，每日前30名消費者，可以百元優惠價購買「亞尼克原味生乳捲」乙條；咖啡販賣機更自即日起至6月25日，冰/熱美式、冰/熱紅茶優惠價「一律39元」。開幕滿額贈活動，凡消費滿1699元，即贈「獨家設計款帆布袋」一個；消費滿3000元，現場再加贈「原味生乳捲」一條，（數量有限，送完為止）。

▲Weiss生巧克力生乳捲使用法國百年品牌72%生巧克力，一整條包入北海道奶霜。（圖／亞尼克）
▲Weiss生巧克力生乳捲使用法國百年品牌72%生巧克力，一整條包入北海道奶霜。（圖／亞尼克）
📌Häagen-Dazs哈根達斯「買一送一」！首賣「馬卡龍冰淇淋凍飲」
Häagen-Dazs哈根達斯今夏首度推出全新5款馬卡龍冰淇淋凍飲，全台門市5月29日至6月25日，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲」系列，同品項外帶「買一送一」優惠券！難得一出新品就給超甜優惠，要好好把握。

巧妙結合甜蜜誘人的法式甜點馬卡龍與冰淇淋，繽紛色彩加上絲滑綿密口感，炎夏必吃的「馬卡龍草莓覆盆子」、「芒果馬卡龍柚香檸檬」，酸甜又消暑；或可選擇茶韻香濃的「抹茶馬卡龍柚香檸檬」；巧克力控則必吃「巧戀蘭姆葡萄」、「馬卡龍藍莓巧克力」，以雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋搭配水果冰淇淋，絕對命中甜點胃。

▲Häagen-Dazs哈根達斯「馬卡龍冰淇淋凍飲」外帶買一送一。（圖／Häagen-Dazs哈根達斯）
▲Häagen-Dazs哈根達斯「馬卡龍冰淇淋凍飲」外帶買一送一。（圖／Häagen-Dazs哈根達斯）

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