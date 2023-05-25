端午節獎金先領！統一發票3、4月號碼開獎 1千萬特獎是這組
每兩個月開獎一次的統一發票今（25）日開出3、4月的獎項號碼啦！快點來看看自己有沒有生活小確幸，趕緊翻出手邊的發票、打開手機APP，說不定中千萬大獎的幸運兒就是你，提前領端午節獎金啦！
記者張嘉哲/綜合報導
這次3、4月開出的發票獎號，獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「20783987」；而獎金200萬的特獎中獎號碼則為「04135859」；另外三組頭獎的中獎號碼分別為「94899145」、「71143793」、「41055355」。而對頭獎號碼時需要注意，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。
另外，近幾年最夯的雲端發票專屬獎也有四類獎項，分別為100萬元獎30組、2,000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎中獎號碼將公布於財政部稅務入口網站，民眾也可以直接上自己下載的APP兌獎即可。
財政部賦稅署提醒，112年3、4月期統一發票中獎領獎期間自112年6月6日至112年9月5日，中獎人需於領獎期間至指定兌獎據點領獎，如果有中獎的民眾可要記得去領獎，以免與千萬大獎擦身而過啊！