管中閔、柯志恩副手配相繼破局？侯友宜：持續請益、匯集更多意見
獲國民黨徵召參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（25）日在接受媒體聯訪時被問到黨內七月份將公布正副總統候選人名單，在外界點名前台大校長管中閔在其會面後自行宣布無意願從政的「侯管配」破局後，傳出可能調整為國民黨智庫執行長柯志恩。對此，侯友宜表示，柯志恩有自己的思考與規劃，都要給予尊重，也會持續在各地請益，匯集更多意見。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，柯志恩是有智慧、有能力的「新女力」，她在教育界跟整個人生的規劃上都有完整的自己思考，都要給予尊重；強調這段時間會到各地請益很多關心國事的朋友們，匯集更多的意見，讓他能夠思考更深層的一面，大家互相交流、彼此同心齊力。
至於如何帶領黨內立委小雞拚2024選舉，侯友宜表示，其實跟現階段大部分立委都很熟悉，彼此都有共同的目標，都會齊心齊力往前走，尤其在新北市很多地方立委都跟大家一起並肩作戰，繼續努力。
而在目前黨內認為侯友宜都只是被動回應綠營的攻擊，侯友宜受訪回應，指出他會堅定自己的步伐，做錯的事情一定要不斷反省跟檢討，做對的事情一定堅持的往前走。
侯友宜進一步說到，大家都是一樣為國家、為社會多做事，只要沒有私心，願意全心全力守護中華民國，顧台灣這塊土地的人民，這是最大的心願；所以他常常說和平、安全、安定、繁榮、永續，這是基本的生活條件，這件事情相信大家要認真打拚，贏得人民的信賴。