名家論壇》黃創夏／路人甲？侯友宜憑什麼選總統？

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這樣的描述，太經典了，原來國民黨費盡心機誆騙郭台銘捧出來的「最強母雞」，其實根本就是一個「毫無印象」的「路人甲」之流！
既然「毫無印象」，怎麼可能對他有熱情和有興趣？
當然更不會想要把手中的選票投給他！
更糟糕的是「路人甲」的政治定位，更表明他說來說去全廢話！這樣的寫照，絕對是他未來的「人設定位」。別說期待他領導政府了，對他領導新北市從副市長到市長這十多年，毫無印象！
政府竟然只是「路人甲」，誰也不用負起責任來，這樣的「時代精神」當官實在很好當，問題是，人民看得下去嗎？更嚴重的問題是，人民會有多倒霉？
路人甲的第一個弊病就是：不關我的事。更沾沾自喜說自己是「不干預」，把「不負責」當成是榮耀！
另一種「路人甲」就是「不承認」，私底下指令，公開統統不認帳，任憑風暴演變。
不沾鍋的時代精神，也許是一種深宮政治的高明手法。人民百姓何辜？
原來他是「路人甲」，說來說去全廢話！
這樣已經夠不堪了，他現在還要面對「鬼話」的代價。
滿滿的詐騙指控、禱告文件、牛鬼蛇神，紛紛擾擾，已經很沒有面子，沒想到更讓朱立倫丟臉的是，國民黨機關算盡而炮製出爐的侯友宜，連提名效應之「慶祝行情」都沒有，侯友宜民調反而再跌5%！
千萬不要小看這「5%」，這個數字只是侯友宜即將面臨的政治災難的開味小菜，以國民黨如此黑箱的爭議徵召過程，再加上侯友宜那種喜形於色而口不擇言譏諷選民「沒眼睛、沒福氣」的傲慢與偏見，侯友宜還會再跌好幾次的「5%」，甚至會引發輿論討論「換柱2.0」，朱立倫可能上陣的新紛亂！
怎麼會把人選出爐的喜訊變成警訊？原因就是太多人質疑侯友宜和國民黨憑什麼？
520當天，朱立倫和侯友宜一對寶嗆聲：民進黨的好日子快結束了！
但是更多人正在問：他們竟然已經迫不急待的想要過他們的「好日子」了！
坦白說「下架民進黨」，有很多人並不反對，重點在於國民黨憑什麼？才令人擔憂⋯⋯
憑侯友宜的那些小伎倆？國民黨目前內有魑魅魍魎，外有牛鬼蛇神！如此陣容要如何能夠班師回朝？
國民黨的政壇上人物，早就有了「新陳代謝障礙症候群」，積重難返，檯面上來來去去如走馬燈，卻老是一堆熟面孔。
正因為大家都是熟面孔，選民們老早對這些人物知之甚詳，他們的操守、他們的本領、他們的能耐‧‧‧選民都早有定見。
在國民黨政壇「新陳代謝障礙症候群」中，選民早就很無奈，因為選來選去，老是這些人，或是他們都在當「背後靈」，推個草包出面當傀儡！
更無奈的是，國民黨政客卻仍然幻想可以吃定選民，相信選民還是走出家門，含淚、含怨、含恨、含憤‧‧‧投下了那一票。
於是國民黨一直誤解：「不投票」早就並不是一種「主張」，而是一種許多政客不願意去面對的「真實」，2016年朱立倫只有「381萬票」、2020年民進黨選民不投票，都顯示台灣民主更成熟：許多人已經否定了當前被所謂的「壞蛋」與「笨蛋」操縱的選舉遊戲，他們不願再度陷入「笨蛋」與「壞蛋」的「零和遊戲」。
當選民不願意再被板塊綁架當「肉票」，不投壞蛋也不投笨蛋，正是台灣的契機，也才是2024國民黨可能真正走向死亡的喪鐘！
侯友宜最需要擔心的是：「不投票」很可能會形成風潮，造成一定的數量，讓「壞蛋」與「笨蛋」當頭棒喝！不投票不是「放棄」，反而有了最積極的「選民反擊」之正面意義！
這種反擊才是國民黨一直不敢面對的真相：國民黨多次選舉失敗，從來就不是因為「不團結」，而是因為「不尊重」，不尊重選民、不尊重程序正義、不尊重台灣人民的獨立自主之渴望⋯⋯
例如2020年，國民黨的慘敗，並非是「不團結」，而是因為韓國瑜太草、「韓粉」太凶、以及「韓流」背後勢力太親中！
如果朱立倫和侯友宜仍然沒有想通這些關鍵，以為找個「前台大校長」當當人形立牌；再拐騙郭台銘來握手寒暄⋯⋯
這些都是選民唾棄的戲碼了，侯友宜的民調絕對會繼續掉下去！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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