國民黨智庫提政見做侯友宜後盾　柯志恩：侯尊重九二共識精神

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媒體追問侯友宜是否會堅持九二共識，柯志恩則表示，包括基於中華民國憲法、尊重九二共識基本精神，都是侯友宜過去一貫想法，對於要民主、對話、和平，會繼續和侯團隊對接，做更細部探討。
在國家安全方面，國政基金會國家安全組召集人楊鎮浯要以「2D」的對話、防衛來推動外交和兩岸和平，對話不是要犧牲主權，而是不卑不亢對話交流，獲得台灣最大利益；另外，一定要有精銳國軍有效嚇阻威脅、保衛家園，也會推動務實外交政策跟各國交流合作，尤其跟美國的交流，創造台海和平，擴大國際參與。
在民生、經濟方面，國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉說，現今房價高、房價所得比高，應落實社會住宅供應、囤房稅累進稅制減少炒房、住宅市場透明化等；另外，民眾對於通膨感受一定很高，再加上實質薪資下降，應該採取大數據做一些基礎控制，譬如蛋雞數量等，對於物價避免囤積，提升平均薪資，引進數位轉型，全面提升產業競爭力，鼓勵廠商創造高薪的工作。
在內政方面，國政基金會內政法制組召集人高思博提出「打黑防詐組合拳」，讓黑道、詐騙集團成為夕陽產業，讓黑道無法再招募到更多新血，而目前詐騙集團都只抓得到車手，抓不到首腦、無法追回受害金錢，他們搜集了不少第一線辦案人員心聲，應賦予檢警科技偵查的權利，以及推出新版的科技偵查法。
另外，高思博說，要全民一起肅貪，他們要提出完整的吹哨者保護法，讓所有知道相關資訊的民眾 公務員、員工，一起跳出來檢舉不法。