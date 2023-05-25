2024行事曆出爐！4個3天以上連續假期、農曆春節放7天

籲郭台銘入不分區第一名、當立法院長　藍委：代表國家出席APEC

▲郭台銘角逐國民黨2024總統候選人失利，林為洲今呼籲黨中央將郭台銘納不分區第一名、爭取立法院長職務，並代表中華民國參加APEC。（圖／記者翁子竣攝）
▲郭台銘角逐國民黨2024總統候選人失利，林為洲今呼籲黨中央將郭台銘納不分區第一名、爭取立法院長職務，並代表中華民國參加APEC。（圖／記者翁子竣攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，同時宣告鴻海創辦人郭台銘出局，引各界聚焦郭台銘下一步動作。對此，國民黨立委林為洲今（25）日建議黨中央，將郭台銘放在不分區立委第一名，並角逐立法院院長職位。他認為，立法院長位置更有穿透力，還可代表中華民國出席國際重要會議如APEC（亞太經濟合作會議）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林為洲今表示，江山不是靠一人打下來，泛藍這次一定要團結，才能完成政黨輪替。他強烈建議黨中央，屆時不分區第一名留給郭台銘，並提名郭台銘參選立法院院長帶領國會，「郭董在這位置上最能發揮他長才。」

林為洲強調，郭台銘日前造訪美國、日本，其實就是經濟外交，而用立法院長身分也不會受到限制，若是總統、副總統身分到非我邦交國訪問很困難，反而立法院長更有穿透力，更能替國家貢獻。

林為洲提到，郭台銘曾提到孩子國家養，需要修法靠立法院編列足夠預算，另產業升級及淨零碳排都要通過修法，而核電重啟也有《電業法》相關修法工作要做；若郭台銘若擔任立法院長，還可代表中華民國出席國際重要會議如APEC。

此外，林為洲還說，APEC還沒有現任立法院長，代表中華民國參加APEC領袖會議，「這也算是一種突破」，立法院長職位不一定會比總統，甚至副總統來得對國家沒貢獻。

黃光芹曝「有人拱郭台銘當黨主席」　藍中常委否認：確定沒這件事

謝典林會面郭台銘　謝衣鳳：都是正面發展、大家良性互動

徵召失利赴日散心　郭台銘：是我努力不夠、對不起台灣人民

郭台銘有十足把握卻沒被徵召！陳玉珍：郭很委屈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀