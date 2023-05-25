籲郭台銘入不分區第一名、當立法院長 藍委：代表國家出席APEC
國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，同時宣告鴻海創辦人郭台銘出局，引各界聚焦郭台銘下一步動作。對此，國民黨立委林為洲今（25）日建議黨中央，將郭台銘放在不分區立委第一名，並角逐立法院院長職位。他認為，立法院長位置更有穿透力，還可代表中華民國出席國際重要會議如APEC（亞太經濟合作會議）。
記者翁子竣／台北報導
林為洲今表示，江山不是靠一人打下來，泛藍這次一定要團結，才能完成政黨輪替。他強烈建議黨中央，屆時不分區第一名留給郭台銘，並提名郭台銘參選立法院院長帶領國會，「郭董在這位置上最能發揮他長才。」
林為洲強調，郭台銘日前造訪美國、日本，其實就是經濟外交，而用立法院長身分也不會受到限制，若是總統、副總統身分到非我邦交國訪問很困難，反而立法院長更有穿透力，更能替國家貢獻。
林為洲提到，郭台銘曾提到孩子國家養，需要修法靠立法院編列足夠預算，另產業升級及淨零碳排都要通過修法，而核電重啟也有《電業法》相關修法工作要做；若郭台銘若擔任立法院長，還可代表中華民國出席國際重要會議如APEC。
此外，林為洲還說，APEC還沒有現任立法院長，代表中華民國參加APEC領袖會議，「這也算是一種突破」，立法院長職位不一定會比總統，甚至副總統來得對國家沒貢獻。