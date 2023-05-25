台灣田徑公開賽 「最速男」楊俊瀚、「跨欄王子」陳傑領軍抗敵
2023台灣國際田徑公開賽，睽違三年終於復辦，本賽事由中華民國田徑協會主辦、新北市政府體育處協辦，將在今年5月27日至28日熱烈展開，共有13國菁英選手齊聚新北市板橋第一運動場同場較勁，勢必為我國再度引起一股田徑熱潮。
記者廖聿偉/綜合報導
台灣國際田徑公開賽1973年首次舉辦迄今，已成為台灣定期舉辦，最高等級的國際田徑賽事，除亞洲國家以外，此次將邀請國際知名田徑好手，最受矚目的是世界級鏈球女王、連續三屆奧運金牌、四屆世錦賽金牌的波蘭好手沃達雷茲克（Anita Wlodarczyk），來台獻技，將激發起我國田徑好手鬥志。
而我國田徑代表隊也派出眾多好手迎戰，包括「台灣最速男」楊俊瀚、「亞洲標槍紀錄保持人」鄭兆村、「跨欄王子」陳傑、「台灣欄神」陳奎儒、「女子鏈球全國紀錄保持人」余雅倩及三級跳遠選手李允辰等，將與來自世界各國的菁英好手們在田徑場上一較高下。
今年台灣國際田徑公開賽，已獲總會認證，將作為杭州亞運選拔賽，我國好手也將本賽事視為亞運前哨戰，提前為亞運暖身備戰，期盼捍衛主場將獎牌留在台灣。
本賽事為免費入場，精彩比賽將從下午2點開始，賽事相關資訊請詳官方粉絲專頁。