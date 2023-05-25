李多慧只排第2！樂天女孩大選殘酷出爐 網紅Josh看傻：世紀之戰
棒球系YouTuber台南Josh，靠著清晰又有條理的邏輯與口吻，分析棒球賽況聞名，但結果常常與預期相反，總被笑稱是「國師、冥燈、反指標大師」，昨（24）日Josh因應觀眾要求，舉辦樂天女孩選舉大賽，最終吸引8千多名網友共襄盛舉，沒想到李多慧竟然只排第二，讓Josh直言，根本是世紀之戰。
記者詹鎰睿/綜合報導
在經過與觀眾們的討論後，Josh先將40位樂天女孩（包含2名團長、2名海外成員）進行分組預賽，分為10組，每組取最高票2名晉級第二輪；而每組的第3名，共10人則隨機分成3組（3、3、4）各取1、1、2人進行外卡晉級賽（敗部復活賽）；第二輪的24人則分為8組，取前最高票2名晉級，之後再隨機分組進行16強淘汰賽，整體賽制非常嚴謹。
結果「死亡之組」戲碼不斷上演，過程讓人刺激到完全忘記當天有統一獅和樂天桃猿的比賽，聊天室8千多名網友也紛紛替自己心愛的女孩投票、拉票。沒想到「流量密碼」林襄竟然止步16強，「綜藝寵兒」籃籃則被「地表最強女神」Yuri擊敗，也讓Josh直呼：「本季中職最好看的比賽就這一場了，世紀之戰！」
轉眼間來到冠軍戰，Yuri竟以58%得票率擊敗來勢洶洶的「大物洋將」李多慧，季軍戰則是若潼扳倒筠熹，第5到8名依序為籃籃 、林穎樂、林岱縈、十元。有趣的是，選舉結束後，Josh也笑說自己會再檢討賽制，也強調下屆一定會想辦法送喜歡的女孩卉妮晉級，也預告會繼續舉辦其他啦啦隊的選舉大賽，也掀起網路上一陣熱議。