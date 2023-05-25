和詐騙集團合照迴力鏢打到自己？侯友宜：拜託民進黨好好查
網路借貸媒合平台im.B詐騙案持續延燒，民進黨公布獲國民黨徵召參選2024總統大選的新北市長侯友宜跟另外亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松合照，質疑侯跟詐騙集團也有掛勾，像迴力鏢般打到自己。對此，侯友宜今（25）日在接受媒體聯訪時強調，這個人他完全沒有印象，拜託民進黨好好查，話鋒一轉還嗆聲民進黨總統參選人賴清德是「零信賴」，批評民進黨連黑金都沒有辦法掃，還奢談守護台灣？
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，現在司法單位在民進黨手裡，第一個拜託就是歡迎民進黨好好查秦啟松跟自己有什麼關係；第二則是提到民進黨反貪腐、反黑金，陸陸續續講了7年，結果7年了，貪腐有減少嗎？黑金有減少嗎？擔任過行政院長的副總統賴清德說7年後要用高標準檢驗，這7年過了，檢驗到了沒有？看到了沒有？另外im.B的陳歐珀事情查清楚了沒有？呼籲查清楚了就趕快告訴全國民眾。
侯友宜接著說，7年過了，黑金越打越多、貪腐越來越多，如何讓人民對政府相信，所以賴清德是「零信賴」，就是沒有信賴，連黑金都沒有辦法掃，奢談守護台灣？強調顧台灣好好認真打拚做事情，把黑金掃一掃才有辦法顧台灣，這是最基本的。
記者再追問到民進黨立委陳歐珀3年前趁著交通委員考察，帶著交通部的官員去im.B詐騙集團的主嫌豪宅裡面飲酒作樂。對此，侯友宜表示，陳歐珀的事件值得大家去深思，對於提供車子、提供房子給政治上有權力的人，尤其又是一個詐騙集團，希望政府趕快把事件釐清楚。