7-11跟咖啡廳拼了！開賣「桂花蘋果」氣泡美式 還有優格多多青茶
7-11咖啡品項又升級了！今年夏天自5月31日起推出全新3品項，包括桂花風味蘋果氣泡咖啡、桂花風味蘋果咖啡、現萃茶優格好多青茶，並且新品開賣限時7天內，桂花風味蘋果咖啡、氣泡咖啡，任2杯99元，優格好多青茶買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11看好近年風味飲銷量逐年成長約2成，尤其西西里風檸檬氣泡咖啡亦為年銷額破億商品，看準水果系咖啡於夏季爆發力，推出桂花風味蘋果氣泡咖啡（原價80元）、桂花風味蘋果咖啡（原價75元），媲美網美咖啡廳多風味選擇，打造喝得到果肉的飽嘴系飲品。
同時也瞄準本土高達11億的手搖飲多多飲品商機，7-11睽違5年重磅推出「優格好多青茶」（原價60元，嚐鮮價49元），以現萃茶銷售佔比高達4成的青茶為基底，加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方，業者也樂觀預估新商品能帶動業績狂漲3成。
新品上市5月31日起至6月27日止，門市CITY系列特大杯現調飲品享第二杯7折優惠；APP行動隨時取於5月31日起至6月6日止，蘋果氣泡咖啡/桂花風味蘋果咖啡任2杯99元、優格好多青茶買1送1。
同時，OK超商的雲端商城，也於5月24日至5月26日期間，推出團購咖啡優惠，大杯莊園美式（原價45元）或是大杯莊園拿鐵（原價55元），不限冰熱享同品項買10送5、買20送12杯，最高可省下660元。