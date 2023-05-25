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政院「行人優先交安行動綱領」　陳建仁：地方首長是關鍵

▲對於改善行人交通安全環境，行政院長陳建仁於院會強調，中央政策的推動引導，地方全力落實執行，地方首長將是成功的關鍵。（圖／行政院提供）
▲對於改善行人交通安全環境，行政院長陳建仁於院會強調，中央政策的推動引導，地方全力落實執行，地方首長將是成功的關鍵。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

為改善行人交通安全環境，行政院會今（25）日通過「行人優先交通安全行動綱領」，相關措施也將納入考核機制，並從今日起至7月到各縣市周周視導，預計每月公布各地執行績效，將地方政府執行績效納入年度補助計畫審查條件，達到行人安全改善目標。對此行政院長陳建仁指出，透過中央政策推動、地方落實執行，來改善行人環境改善，強調地方首長的重視與落實執行將是成功關鍵。

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行政院會通過「行人優先交通安全行動綱領」，由交通部提出統合報告，再由內政部、教育部就「工程、教育、監理及執法」等四面向提出19個行動方案進行報告。陳建仁於會中表示，自己上任以來，非常重視治安、道安、資安施政工作，其中道安關乎每一位國人「行」的安全，非常重要。

陳建仁說，根據交通部統計，國內道路交通事故30日內死亡人數2022年為3085人，其中行人死亡事故為394人，約占12.7%。近期外界對台灣的人行環境給予「行人地獄」污名，以及多起國人綠燈走在斑馬線上，卻遭車輛事故而喪命，對此感到無比痛心，也是政府必須負起全責拿出辦法解決的問題。

陳建仁指出，除「行人優先交通安全行動綱領」外，交通部已完成「人行空間改善原則及作法」、「改善機車交通環境原則與作法」，內政部已就相關路口及人行道改善的建議樣態作成示範案例，均已提供縣市政府作為改善的依循。

陳建仁說，政府於2017年起，透過前瞻基礎建設計畫投入超過300億元預算，協助地方政府拓寬或新增人行道；包括去年核定50億元的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的區域周邊易肇事路口，以及學校周邊路口、通學廊道進行路徑的改善，並以補助計畫方式提供各縣市政府申請。另國發會審議中的「永續提升人車安全計畫」預計在未來7年投入400億元。

陳建仁指出，透過中央政策的推動引導，地方必須全力落實執行人行環境空間的改善，方有成效，後續請內政部及交通部藉由考核督導各縣市政府積極全力落實執行行人優先交通安全政策，並主動盤點行人安全改善空間、提案改善、橫向整合及與民眾溝通，以提升整體人行環境與行車安全。

陳建仁也提醒，地方首長的重視及落實執行是成功關鍵，請交通部每月公布各縣市道安改善成效，包括道安改善涉及工程、教育宣導、監理及執法等面向，並落實執行，重申「縣市地方首長的重視是成敗的關鍵。」

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