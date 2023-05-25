昔生技股王康友-KY吸金201億　前董座黃文烈泰國落網

研華董事會啟動企業傳承　看Q3接單不佳但中長期仍看好

▲針對景氣，因復甦需求不如預期，研華表示恐影響第三季營收，但強調接單不佳只是短期現象，中長期仍持續看好。 （圖／研華科技）
▲針對景氣，因復甦需求不如預期，研華表示恐影響第三季營收，但強調接單不佳只是短期現象，中長期仍持續看好。 （圖／研華科技）

記者許家禎／台北報導

研華今（25）日舉行股東常會，由董事長劉克振親自主持。會中完成董事全面改選外，董事會以嶄新隊形啟動企業傳承，並通過盈餘分配案，合計每股配發11元（含現金股利10元及股票股利1元）。針對景氣，因復甦需求不如預期，恐影響第三季營收，但強調接單不佳只是短期現象，中長期仍持續看好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
研華股東會中由綜合經營管理總經理陳清熙向與會股東報告2022年營運成果，研華2022年合併營收達新台幣687.45億元，較2021年成長17%，營業毛利為261.13億元（毛利率38.0%），合併稅後淨利為107.57億元（年增30%），全年每股稅後盈餘（EPS）達13.85元，研華2022年營收、獲利、股利三創歷史新高紀錄。股東常會同時決議通過盈餘分派案，合計每股配發11元，總配發率近八成。

董事長劉克振於會中表示，研華成立迄今已邁入40周年，營收規模突破23億美金、市值近百億美金。為永續經營，研華已正式啟動下階段轉型，今年已有家族二代進入董事會，將成立包括家族二代的7人經營委員會，加上目前有3位專業經理人，希望在治理經營上取得穩定性和專業性，朝百年長青企業努力。

研華指出，經營傳承方面以「專業經理人體制」為基調，內部則進行HCM（Human Capital Management人力資本管理）系統導入，強化全球引才、育才及留才機制，並搭配員工認股權憑證計畫，提升企業核心競爭力，打造永續正向的經營循環，穩健成長。

研華今日完成董事全面改選，第15屆董事會總席次由原本的七席增加為九席（含獨立董事三席），新任董事包含前資誠會計事務所所長張明輝、台大名譽教授李吉仁及創辦人家族二代劉蔚廷。當選名單中董事共六席，包含：劉克振、研華文教基金會代表人何春盛、科辰投資（股）公司代表人劉蔚志、研本投資（股）公司代表人劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨立董事共計三席，由劉文正、林嬋娟及張明輝出任。

針對景氣部分，研華指出去年確實庫存較高，但今年已逐步解決問題，公司庫存狀況仍屬同業前段班。另外，中國大陸因復甦需求不如預期，恐影響第三季營收，但強調公司仍將聚焦高成長的工業物聯網應用，目前接單狀況不佳只是短期現象，中長期仍持續看好。

碳盤查、少子化使資訊服務成長　2027年規模將達33.5億美元

輝達與超微帶動電子股　台積電領軍台股、早盤大漲逾160點

折疊手機成本壓力減輕！估年出貨約1980萬支、年增逾5成

SEMI：2027年半導體封裝材料夯　規模將近300億美元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀