研華董事會啟動企業傳承　看Q3接單不佳但中長期仍看好

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董事長劉克振於會中表示，研華成立迄今已邁入40周年，營收規模突破23億美金、市值近百億美金。為永續經營，研華已正式啟動下階段轉型，今年已有家族二代進入董事會，將成立包括家族二代的7人經營委員會，加上目前有3位專業經理人，希望在治理經營上取得穩定性和專業性，朝百年長青企業努力。
研華指出，經營傳承方面以「專業經理人體制」為基調，內部則進行HCM（Human Capital Management人力資本管理）系統導入，強化全球引才、育才及留才機制，並搭配員工認股權憑證計畫，提升企業核心競爭力，打造永續正向的經營循環，穩健成長。
研華今日完成董事全面改選，第15屆董事會總席次由原本的七席增加為九席（含獨立董事三席），新任董事包含前資誠會計事務所所長張明輝、台大名譽教授李吉仁及創辦人家族二代劉蔚廷。當選名單中董事共六席，包含：劉克振、研華文教基金會代表人何春盛、科辰投資（股）公司代表人劉蔚志、研本投資（股）公司代表人劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨立董事共計三席，由劉文正、林嬋娟及張明輝出任。
針對景氣部分，研華指出去年確實庫存較高，但今年已逐步解決問題，公司庫存狀況仍屬同業前段班。另外，中國大陸因復甦需求不如預期，恐影響第三季營收，但強調公司仍將聚焦高成長的工業物聯網應用，目前接單狀況不佳只是短期現象，中長期仍持續看好。