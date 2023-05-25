明年「只有4個連假」！為何剩1天要補班？3大QA看懂2024行事曆
行政院人事行政總處今（25）日公布2024年行事曆，其中三天以上的連續假期（包括例假日算入）總共有四個，由於今年剛好都遇到需要調整的連續假期，結果一共有6個補班日，導致民怨不斷。今年修改規定之後，明年只剩下一個補班日了！不過就有網友發現2個月的日程也變得有些奇怪，而到底明年跟今年的假別有何差別？《NOWnews》特別整理三大QA給民眾參考。
記者張嘉哲/綜合報導
Q：明年哪些日子要補班？
人事總處表示，2023年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，正反意見都有，最終考量到除夕以及春節是國人重視的民俗節日，以及民族掃墓節也有慎終追遠的特殊意義，因此，修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。
以今年來看，所有「應該放假之紀念日及假日」全部正巧遇上需要調整的狀況，所以補班日才變多，但根據人事總處公布2024的行事曆，加上修改規定之後，明年僅有小年夜需要補班，兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。
Q：那麼過去常常要補班的連假明年會怎麼樣呢？
明年的端午節剛好是禮拜一，所以體感上還是會直接算連放三天，但是像是中秋節9月17日（二）、國慶日10月10日（四）、2月28日（三）和平紀念日，這三天因為已經不需要再補班補課，所以如果是週休二日的上班族，遇到這天就是直接放假，如果想要連休就用自己的特休去補前後的日子！如果不用的話，像是中秋節就是會有週一上班一天就馬上休假一天的情況，方便還是不方便見仁見智。
Ｑ：所以明年有哪些連假？
2024的連續假期一共有四個，包括元旦連假3天、農曆春節2月8日至2月14日，不過2月8日（星期四）因為小年夜調整為彈性放假，所以於下週2月17日（星期六）補行上班，另外則是兒童節及清明節連假4天以及端午節連假3天，其他的像是中秋、國慶日想放連假就要自己請假了！