漢光39號實兵7月登場　將驗證戰時軍審機制

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國民黨立委游毓蘭關切，洪仲丘案發生後廢止軍法審判（現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理），且軍法官已陸續離退，若以現有軍法人力在戰時成立軍事法庭，是否有困難。
沈世偉回應，軍法官考試已停止10年，因此人力補充有困難，但若在戰時透過教育召集過去軍法人員，便能夠在戰時召開偵查庭及審判庭。
游毓蘭詢問，國軍漢光39號實兵操演將於7月實施，屆時是否驗證戰時軍審機制，沈世偉表示，「今年有規劃類似演練」；另外，針對是否持續推動交戰規則（Rules Of Engagement，ROE），沈世偉回應，有配合作戰部門進行相關配套。
國防部官員曾解釋，交戰規則是指揮官用以調節武力使用的手段，並為軍事行動法紀律基石。交戰規則法律基礎淵源複雜，包括戰爭法律之習慣法、條約法等原則。因此，交戰規則的準備、發布及培訓等工作，軍法官必須參與其中；但國際法非交戰規則唯一依據，國家政治目標及軍事任務的限制，在交戰 規則的訂定與應用時，都是不可或缺一環。
因此，儘管軍法官在交戰規則中扮演非常重要角色，但軍事指揮官仍需為整體作戰行動承擔最終責任，即為戰爭法律中的指揮官責任原則。（編輯：蘇志宗）1120525