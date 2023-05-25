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漢光39號實兵7月登場　將驗證戰時軍審機制

▲國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備質詢。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.15）
▲國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備質詢。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.15）

中央社

（中央社記者游凱翔台北25日電）國軍漢光39號實兵演習7月實施，立委今天關切是否驗證戰時的軍事審判機制，國防部法律事務司長沈世偉中將回應，有規劃類似演練，同時也持續與作戰部門共同推動交戰規則（ROE），並進行相關配套措施。

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國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備質詢。

國民黨立委游毓蘭關切，洪仲丘案發生後廢止軍法審判（現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理），且軍法官已陸續離退，若以現有軍法人力在戰時成立軍事法庭，是否有困難。

沈世偉回應，軍法官考試已停止10年，因此人力補充有困難，但若在戰時透過教育召集過去軍法人員，便能夠在戰時召開偵查庭及審判庭。

游毓蘭詢問，國軍漢光39號實兵操演將於7月實施，屆時是否驗證戰時軍審機制，沈世偉表示，「今年有規劃類似演練」；另外，針對是否持續推動交戰規則（Rules Of Engagement，ROE），沈世偉回應，有配合作戰部門進行相關配套。

國防部官員曾解釋，交戰規則是指揮官用以調節武力使用的手段，並為軍事行動法紀律基石。交戰規則法律基礎淵源複雜，包括戰爭法律之習慣法、條約法等原則。因此，交戰規則的準備、發布及培訓等工作，軍法官必須參與其中；但國際法非交戰規則唯一依據，國家政治目標及軍事任務的限制，在交戰 規則的訂定與應用時，都是不可或缺一環。

因此，儘管軍法官在交戰規則中扮演非常重要角色，但軍事指揮官仍需為整體作戰行動承擔最終責任，即為戰爭法律中的指揮官責任原則。（編輯：蘇志宗）1120525

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