礦業法拚三讀！民進黨團：20年來最大礦業治理改革

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鄭運鵬表示，昨天朝野協商有2個重大法案與環境永續有關，分別是再生能源發展條例與礦業法修正草案；其中礦業法歷經6年討論，昨天朝野達成共識，沒有任何條文需要保留表決。
鄭運鵬指出，這次礦業法協商版本有6大重點，分別是刪除霸王條款、增訂停止採礦要件、補辦環評、跨部會查核機制、原住民族諮商同意指引，以及回饋機制；未來三讀修正通過後，將使台灣礦業與環境永續發展。
林淑芬表示，2017年3月公民團體和她曾共同提出礦業法修法版本，2017年6月關心礦業法議題的導演齊柏林過世，引發25萬人支持連署盼修改礦業法，總統蔡英文也承諾修改礦業法；歷經6年終於走到三讀前的最後一哩路，實屬不易。
林淑芬指出，過去討論糾結在礦權展延期限是否要補辦環評，導致修法停滯不前；這一屆立法院與公民團體重新跟行政部門溝通，不再拘泥礦權展延，而是將環評監督機制、原住民族諮商同意權用於礦業用地審查，實質把關礦業用地。
林淑芬表示，這次礦業法是20年來最大的礦業治理改革，平衡業者、在地民眾、環境正義，讓環境產業合理及永續發展；除了行政部門與朝野共同支持，使改革前進，也感謝許多在背後堅持努力的團體。
洪申翰則表示，礦業法是他進入立法院後最難處理的法案，每次溝通都很激烈，如今協商後沒保留將送交三讀，真的非常不容易；礦業法是蔡政府改革縮影，未來將在立法院持續推動改革，「改革沒進入尾聲，仍持續進行」。
伍麗華表示，這次協商版本除了原住民族諮商同意外，也設定期限，並放入諮商同意指引，未來將不會有「祖先同意就永遠同意」的霸王條款，感謝經濟部順應原住民族團體訴求。
此外，鄭運鵬也談及再生能源發展條例修正草案。他表示，目前地方已有5個縣市設置自治條例，規範公共設施、住宅、工廠需建置一定比例太陽能光電設備；再生能源發展條例三讀修正後，中央政府將統一規範並汲取地方經驗，讓每個社區都能有光電服務。（編輯：翟思嘉）1120525