《天道》岳虹斷人龍脈衰三代 兒子「鈔票打臉」斷絕關係
三立八點檔《天道》岳虹飾演的角色「朱麗萍」斷人龍脈，受風水報應衰三代，慘淪家破人亡的災星。她在劇中被渣男拋棄，懷孕又被爸爸趕出家門，老爸死了，兩個兒子一個吸毒車禍被撞死，一個斷絕母子關係，尤其是戲裡的兒子黃玉榮因為不諒解她，拿錢丟她罵她，整疊鈔票甩在媽媽臉上，岳虹1天內連痛失2子，是從影以來最心酸的演出。
記者羅凌筠/綜合報導
岳虹表示因為以前都是扮演貴婦，覺得這次是一個挑戰，「麗萍太苦情，幾乎每一場戲都在哭，有時候又要自己打巴掌，情緒都很重。」除了與少年玩伴江國賓與張銘杰陷情感糾葛之外，她和兒子分離後18年後相遇，黃玉榮還用鈔票甩她臉，只希望母子永不見面，岳虹說演這段戲時撕心裂肺，因為很想擁有，卻又必須徹底斬斷的母子情，根本就是痛徹心扉。
岳虹說拍母子相見這場戲時情緒太激動，一把眼淚也就算了，還一把鼻涕，雖然有礙觀瞻，但實在是吸不回去，在播出後自己還道歉說哭得太醜，因為心真的太痛了。岳虹強調其實她本人私底下是很少哭的，這次的哭戲真的很多，都快哭瞎了，一旦投入「朱麗萍」這角色，不知不覺就會想要落淚。
戲裡黃玉榮拿錢丟她罵她，岳虹說因為黃玉榮很客氣，不好意思直接丟在她臉上，所以在拍前兩人有先溝通，討論要不要再狠一點，於是鈔票就分兩把丟，一把先朝她臉上甩去，然後黃玉榮還加台詞說：「這樣夠不夠？」岳虹回他說：「不夠。」最後另外一把就往上丟，黃玉榮又加台詞說：「全部都給妳啦！」演出後岳虹紅著眼眶說：「就是要這樣才夠狠啦。」