2024行事曆正式出爐！「兩大節日」竟沒連假 鄉民秒嘆：有得吵了
今（25）日行政院人事行政總處拍板2024年行事曆，明年一整年將只有一個補班日，不會再像今年一樣成為「補班地獄」。但是有鄉民仔細看完行事曆後發現，明年將有「兩大節日」也因此沒有連假了，更忍不住感嘆「這樣又有得吵了」。
記者潘毅/綜合報導
2023年補班次數過多而引發爭議，行政院人事總處也做出修正，並在今（25）日核定2024年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期總更有4個，分別為開國紀念日3日、農曆春節假期7日、兒童節及民族掃墓節4日及端午節3日，整年下來只有2024年2月17日需要補班。
不過就有PTT鄉民發現，2024年行事曆上「雙十國慶在禮拜四，中秋節則在禮拜二」，兩個節日都因為不執行補班，而成為卡在平日單獨一天的假日，因此讓鄉民開始擔憂「到時候會不會又有人開始吵，為什麼這些節日沒連假了？」
而貼文下方也立刻出現鄉民疑惑「國慶真的算了，中秋不補為什麼？」、「人民訴求是不要補班，不是砍連假」、「中秋竟然沒連假，真的蠻怪的」、「矯枉過正了吧，中秋是三大節之一欸」。
但多數網友則感嘆「肯定會的，說這種重大節日還不連起來放」、「要連的也是你，說不要連的也是你」、「中秋星期二，自己用假請星期一就好啦」、「自己請特休不就好，反正都要用一天換」。