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動團6理由拒出席「遊蕩犬侵擾改善會議」　農委會喊：有誤解

▲農委會今（25）日召開「農委會商研臺灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案工作小組（動保團體）會議」。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲農委會今（25）日召開「農委會商研臺灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案工作小組（動保團體）會議」。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

農委會今（25）日召開「農委會商研臺灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案工作小組（動保團體）會議」，但台灣動物保護行政監督聯盟拒絕出席。農委會回應，可能該動團隊會議目的有誤解，將會持續溝通。

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台灣動物保護行政監督聯盟今上午表示，拒絕出席農委會「商研臺灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案工作小組（動保團體）會議」，他們支持台灣不應該有遊蕩犬貓存在，但遊蕩犬貓的存在、辛苦活著「就是人類中心主義自私DNA造成」。

動督盟批評，由於政策長期輕忽源頭管控的急迫性，導致全國各地愛護動物之人士組織救援、照顧，進而被操弄成「野保」與「動保」的衝突。當雙方有意正面來處理遊蕩犬問題，同時以部分「生態敏感區」優先試辦。但，會議名稱、野保動保分別召開、會議地點選定，啟人疑竇、令人充滿不信任感，恐為錯誤程序政策背書，因此，不出席今日會議。

對此，農委會動保科科長鄭祝菁接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，今天會議是針對生態特區試辦計畫想跟大家討論工作辦法，可能該動團對於會議目的有點誤解，會再跟他們溝通。

至於為何地點選在防檢局，鄭祝菁則解釋，因為農委會會議室都已借滿使用，訂不到會議室，才會選擇借用防檢局，會前農委會副主委杜文珍也都與畜牧處、林務局等業務單位詳細討論，都有持續關心。

鄭祝菁透露，今天會議針對特定重要野生動物區域展開族群控制工作，有進行初步溝通，大家都覺得確實需要去做，但後續詳細的施行細項都還需要持續討論。

動督盟拒絕出席的六大理由：

一、本會議是源自於農委會主委陳吉仲於3月13日與5月9日（公文誤植為4日）二次與部分野保人士座談單面共識下做成決議。而略過主委自己更早於2月22日與動保團體承諾，會由副主委召集動保與野保人士共同商討處理遊蕩犬問題。

二、主委5月9日與部分野保人士對話引發爭議，在農委會5月12日新聞稿解釋，只是針對部分「生態敏感區」遊蕩犬移除試辦，但會議會議名稱寫到「原生物種」，將整個範疇擴大，尤其台灣原生種高達上千種以上，分佈全國山林城鄉各地。試辦計畫就是全面推動前置作業計畫，已引發各界關心「遊蕩犬」存活之恐慌。

三、會議名稱中「工作小組」，等於是展開行動。成立工作小組前，沒有說明會、溝通會議，而且「動保」與「野保」團體分開舉辦，彼此對不清楚對方。而原本5月22日工作小組（野保團體）會議也因故取消。

四、畜牧處召集動保團體開會，地點不是傳統的農委會，也不是關注遊蕩犬的林務局，居然選擇在「防檢局」，這跟主委5月9日與部分野保人士對話提到，要以防疫（狂犬病）為由全面處理遊蕩犬問題，讓人產生不當聯想。

五、根據計畫草案內容，本聯盟反對「移除」字眼，從之前林務局處理埃及聖鹮埃，用移除撲殺手段，恐令人不當聯想。

六、農委會在與野保人士座談中，尚流傳出捕捉進入收容所的遊蕩犬隻如果數量過多，恐借人道安樂死程序處理的規劃，肅殺氣氛令人毛骨悚然。

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