動團6理由拒出席「遊蕩犬侵擾改善會議」　農委會喊：有誤解

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動督盟批評，由於政策長期輕忽源頭管控的急迫性，導致全國各地愛護動物之人士組織救援、照顧，進而被操弄成「野保」與「動保」的衝突。當雙方有意正面來處理遊蕩犬問題，同時以部分「生態敏感區」優先試辦。但，會議名稱、野保動保分別召開、會議地點選定，啟人疑竇、令人充滿不信任感，恐為錯誤程序政策背書，因此，不出席今日會議。
對此，農委會動保科科長鄭祝菁接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，今天會議是針對生態特區試辦計畫想跟大家討論工作辦法，可能該動團對於會議目的有點誤解，會再跟他們溝通。
至於為何地點選在防檢局，鄭祝菁則解釋，因為農委會會議室都已借滿使用，訂不到會議室，才會選擇借用防檢局，會前農委會副主委杜文珍也都與畜牧處、林務局等業務單位詳細討論，都有持續關心。
鄭祝菁透露，今天會議針對特定重要野生動物區域展開族群控制工作，有進行初步溝通，大家都覺得確實需要去做，但後續詳細的施行細項都還需要持續討論。
動督盟拒絕出席的六大理由：
一、本會議是源自於農委會主委陳吉仲於3月13日與5月9日（公文誤植為4日）二次與部分野保人士座談單面共識下做成決議。而略過主委自己更早於2月22日與動保團體承諾，會由副主委召集動保與野保人士共同商討處理遊蕩犬問題。
二、主委5月9日與部分野保人士對話引發爭議，在農委會5月12日新聞稿解釋，只是針對部分「生態敏感區」遊蕩犬移除試辦，但會議會議名稱寫到「原生物種」，將整個範疇擴大，尤其台灣原生種高達上千種以上，分佈全國山林城鄉各地。試辦計畫就是全面推動前置作業計畫，已引發各界關心「遊蕩犬」存活之恐慌。
三、會議名稱中「工作小組」，等於是展開行動。成立工作小組前，沒有說明會、溝通會議，而且「動保」與「野保」團體分開舉辦，彼此對不清楚對方。而原本5月22日工作小組（野保團體）會議也因故取消。
四、畜牧處召集動保團體開會，地點不是傳統的農委會，也不是關注遊蕩犬的林務局，居然選擇在「防檢局」，這跟主委5月9日與部分野保人士對話提到，要以防疫（狂犬病）為由全面處理遊蕩犬問題，讓人產生不當聯想。
五、根據計畫草案內容，本聯盟反對「移除」字眼，從之前林務局處理埃及聖鹮埃，用移除撲殺手段，恐令人不當聯想。
六、農委會在與野保人士座談中，尚流傳出捕捉進入收容所的遊蕩犬隻如果數量過多，恐借人道安樂死程序處理的規劃，肅殺氣氛令人毛骨悚然。