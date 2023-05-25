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強颱瑪娃發育超好！鄭明典PO「颱風特寫照」：直撲台灣很可怕

▲強颱瑪娃發展條件相當好，鄭明典表示其眼牆系統完整，若以這樣的強度直撲台灣，災情將相當可怕。（圖／鄭明典臉書）
▲強颱瑪娃發展條件相當好，鄭明典表示其眼牆系統完整，若以這樣的強度直撲台灣，災情將相當可怕。（圖／鄭明典臉書）

記者張志浩/綜合報導

瑪娃颱風今（25）日早上8時重返「強颱」等級，中央氣象局表示，瑪娃颱風將持續增強，並在下週二和下週三（5月30日至5月31日）北轉時最靠近台灣，屆時不排除發布海上警報，氣象局局長鄭明典則指出，瑪娃颱風的「眼牆雲系」相當完整，按美軍氣象模式分級已是「超級颱風」，上一次有如此強的颱風系統直撲台灣要回到2015年的「蘇迪勒」，目前預估瑪娃颱風接近台灣強度會明顯減弱，若維持強度又直撲台灣，災情可能會「很可怕」。

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鄭明典今早在臉書分享瑪娃颱風的衛星雲圖特寫，圖中可見瑪娃颱風眼清晰、眼牆系統完整，且暴風圈範圍極大，鄭明典說明，「眼牆」是靠近颱風眼周圍的對流雲系，由於對流通常相當不穩定，因此眼牆系統完整，表示颱風「近中心風速」非常強，才足以穩定對流雲系，相對的整顆颱風的威力也不容小覷。

▲瑪娃颱風今（25）日上午8時重新轉回強颱，路徑上會持續往西移動並向北轉向，下週二至下週三最靠近台灣。（圖／中央氣象局提供）
▲瑪娃颱風今（25）日上午8時重新轉回強颱，路徑上會持續往西移動並向北轉向，下週二至下週三最靠近台灣。（圖／中央氣象局提供）
鄭明典表示，瑪娃颱風在今日白天持續增強，近中心風速穩定上升，按美軍氣象模式分級已是「超級颱風」，不過預報上直撲台灣的機率不大，還是以北轉為主，且瑪娃颱風靠近台灣時，受到海溫較低、北風南下的影響，強度應該會回到「中颱」。

鄭明典也分享，最近一次有如此強的颱風直撲台灣的案例，是2015年的「蘇迪勒」，生成後向西北西移動並快速增強，8月4日午後仍以中度颱風上限逼近，並在8月7日至8月8日穿過台灣，造成多處道路坍方，全台停電戶數逾400萬戶，8月11日止，共計有8人死亡，4人失蹤，437人受傷，農損逾新台幣22億元。

不過鄭明典強調，5月的颱風路徑上很難出現如夏季颱風直撲台灣的情況，瑪娃颱風路徑上比較像2015年的「紅霞颱風」，當年5月初生成後，持續往西緩慢移動，5月10日暴風圈逐漸接近巴士海峽及台灣東南部海面並北轉向上，後續快速遠離，當年雖有發布海上警報，但並無特殊災情發生。

▲2015紅霞颱風路徑圖。（圖／中央氣象局提供）
▲鄭明典表示，瑪娃颱風路徑上推測會像2015年的「紅霞颱風」，北轉後快速遠離，不排除發布海警。（圖／中央氣象局提供）

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