NBA季後賽分析／塞爾提克不是沒機會0:3逆轉　Brown需要重新振作

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塞爾提克擁有聯盟最完整陣容 但內部問題複雜
並不是說「綠衫軍」比之前的球隊都強，但他們確實是本季聯盟之中陣容深度最好、各個位置皆擁有充足人手的一支隊伍，在加上兩名攻防俱佳的球星、聯盟頂級的團隊投射能力，以及聯盟前3的防守效率，這就是為什麼他們的冠軍賠率在此系列賽前，幾乎總是領跑。
塞爾提克確實遇到了一些問題，Joe Mazzulla在第3戰結束後承認自己失去了對更衣室的控制，Jaylen Brown和Jayson Tatum在組織能力上的缺乏，讓熱火更好的能在關鍵時刻去限制他們。另外，球隊領導權的不確定也一直影響著這支球隊。
但在第4戰，他們嘗試為了尊嚴而戰，重新打出高競爭力，證明了只要暫時拋下其他爭執，專心在場上打得更努力，他們有能力擊敗熱火。因為雖然Jimmy Butler是更好的球員，但塞爾提克無疑是天賦更好的隊伍，他們所擁有的身體天賦和運動能力就擺在那裏。
熱火值得尊敬 但成為第8種子有其原因
沒有球隊能小看讓人尊敬的熱火，他們今年賽季已經打出難以想像的季後賽旅程，而且仍在延續這樣的「老八」奇蹟。可是只要你相信歷史，那這支球隊在一個季賽中只得到第8種子是有原因的。
他們賽季場均得分109.5為聯盟最差，進攻效率113為倒數第6，儘管Butler打出偉大的季後賽得分表演，他們也不該是一支能統治進攻端的球隊，特別是在失去Tyler Herro和Victor Oladipo之後。
在前兩輪，他們都遇到了有致命缺陷的對手，公鹿Giannis Antetokounmpo缺席了兩場，而且他的罰球這一季退步了；尼克在進攻端有一些問題，Julius Randle是核心成員，但在隊內角色又十分尷尬。而Erik Spoelstra和他的團隊很好的運用了這些弱點，給予對手鋒利的打擊。
但熱火絕非沒有缺點，他們在輸給老鷹的附加賽中顯露出Butler在被限制住時的火力疲軟，然後過矮的尺寸讓他們進攻籃板完全被對手給主宰，最終輸掉了那場比賽。
運動能力和尺寸有過之而無不及的塞爾提克完全有能力做到老鷹做到的事，在第4戰的第3節，他們就是靠更多成功的防守和籃板的鞏固去製造轉換機會，這是雙方在賽後都同意的觀點。
Brown成系列賽關鍵人物 必須調整狀態、並修正出手選擇
目前東決出現這樣的形勢，似乎可歸結於三個因素：第一是熱火在士氣高漲的情況下，進攻表現高出他們自己該有的水準，根據Second Spectrum的指標，熱火目前的有效投籃命中率60.5%，比預期高出9.6個百分點。
而在這個背景下，塞爾提克在拚搏、但丟掉了兩個主場後，隊內凝聚力有些分崩離析了，第三場比賽在客場，他們放棄了比賽，球隊在各方面都崩盤了。
最後，塞爾提克自己也打出了低於水準的表現，Tatum昨天剛剛投進自己系列賽在末節的第一個運動戰進球，而Brown則打出了職業生涯中最差的投籃命中率，他的有效命中率只有39.3%，比普通球員在相同投籃中轉化率下低了9.9%。
特別是Brown在一些進攻選擇上的差勁，讓他和球隊都蒙受了巨大損失。他應該要停止在快攻中1打4，投進外線空檔，並且打爆任何派Gabe Vincent防守他的球隊。
而這些並不是無法調整的——雖然要指望年輕球員在一個系列賽中重新找回專注和改變一些習慣是十分困難的——所以塞爾提克仍然有機會。他們需要的是先在主場贏回第5戰，第6戰會非常困難，他們需要一些運氣。
但如果他們能修正上述的缺點，並且暫時重新整合為一個整體、回到2022年的版本，並且寄望於熱火誇張的進攻表現下滑（這就需要一些運氣了）．．到了搶七，局勢有可能重新導向於他們。
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