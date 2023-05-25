《機智校園》回憶殺！王新凱無視馮容潔 搶黃柏峰「我才是正宮」
《機智校園生活》衍生劇《機智職場生活》探究社會新鮮人的職場點滴，主演分享當初拍攝《機智校園生活》的趣事，種種回憶殺都讓人直呼：「好想念。」 尤其是「川咪CP」冒出最強小三王新凱，讓馮容潔忍不住抗議他和黃柏峰感情太好啦。
記者羅凌筠/綜合報導
在《機智校園生活》同為籃球校隊的黃柏峰、王新凱，回想當初兩人朝夕相處，無論是在球隊、宿舍，甚至到畢業後當室友，形影不離的兄弟情，相處的時間甚至比「川咪CP」黃柏峰、馮容潔還長，讓綽號「大猩猩」的王新凱自詡：「其實我才是正宮啦。」黃柏峰跟著起鬨：「沒錯，不被愛的才是小三。」惹得馮容潔提出抗議：「你們在亂說什麼啦。」
鄭豐毅提到當時第3季「必勝高三生」常在宿舍等戲等到睡著，彷彿真的在校園住宿。李星鏴爆料到宜蘭拍攝外景，與「咪寶」馮容潔同房，對方為了確保隔天能早起拍攝，連設10個鬧鐘，結果，最後是李星鏴成功把馮容潔叫醒，她說：「咪寶不但爬不起來，還把我棉被都捲走啦！很過分。」
此外，深受觀眾喜愛的「安凌CP」鍾岳軒、鄭芯恩，提到先前校園時期的互動都表示很甜蜜，劇透新一季兩人的求婚場景對比先前的浪漫絕不遜色，向粉絲粉絲喊話：「機智比比們（機智粉絲名）一定要期待喔。」《機智職場生活》6月19日起LINE TV每周一、三起晚間8點首播，6月20日起TVBS「劇在一起」YouTube頻道每周二、四晚間9點半播出，6月24日起TVBS 42頻道每周六晚間10點播出。