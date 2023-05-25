5月大執法死傷人數已降1成！黃明昭：路口不讓行人已罰1萬多件

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對於交通部、內政部、教育部今日提出的「行人優先交通安全行動綱領」，林子倫表示，院長陳建仁裁示備查。陳建仁說，交通部統計，台灣交通事故30日內死亡人數，110年為3085人，其中行人死亡事故為394 人，約佔12.7%。
陳建仁說，近期外界對台灣的人行環境給予「行人地獄」污名，多起國人綠燈走在斑馬線上卻遭車輛事故喪命。讓他感到無比痛心，政府必須負起責任拿出辦法解決問題。他要求政委吳澤成、交通部統合相關部會提報「行人優先交通安全行動綱領」，提出工程、教育、監理及執法四大面向，共19項行動方案。
陳建仁說，交通部已完成人行空間改善原則及作法，改善機車交通環境原則與作法，內政部已就相關路口、人行道改善樣態建議做成示範案例，提供縣市政府做為改善依循。政府自106年起 透過前瞻基礎建設計畫投入超入300億元預算，協助地方政府拓寬、新增人行道。去年也核定51億元的校園周邊暨行車安全道路改善計畫。另外國發會審議中的「永續提升人車安全計畫」，預計未來七年投入4百億元。
陳建仁也說，請交通部每月公布道安改善成效。他說，縣市政府首長的重視是道安改善成敗關鍵。運用智慧科技改善交通安全相當重要，請交通部等單位以5G、AI等智慧科技精進行人交通安全。
內政部指出，在過去前瞻建設等計畫的支持下，截至111年底止，全國共完成357公里人行道的建置、改善1,331處路口、排除1,571處障礙物、騎樓整平295公里，這是中央、地方共同努力的成果。未來政府會持續精進道路設計及加速工程改善，並搭配交通安全教育的扎根，才足以回應社會大眾對於人行環境、通行安全的期待。
至於外界關心的執法面向，警政署署長黃明昭表示，執法面項有2大行動方案「加強重點項目執法」及「路口科技執法」。日前已實施全國「路口不停讓行人大執法」。在各地前十大易肇事（違規）路段進行取締，並將路口不停讓行人、非號誌路口未停車再開、道路障礙等列為重點執法項目，自5月1日至21日止，總計取締違規逾10萬8,343件，其中又以違規停車取締逾8萬1,522件最多、路口不停讓行人取締1萬4,514件次之，大執法後去(111)年同期相較，事故傷亡人數降低逾1成，成效逐漸顯現。
為減輕警力負擔，也透過科技執法設備，加強執法密度，以今年1月起至5月21日止，統計全國265處科技執法共取締73萬962件，事故部分較去年同期減少42件，死傷減少167人；自111年6月5日至112年5月21日止，45處區間測速，共取締31萬7,873件超速違規，較去年同期增加26萬3,225件，事故減少276件、死傷減少212人，明顯降低交通事故傷亡，守護國人生命安全。移動式設備針對高發生率路段進行執法。今年還會增加14處科技執法。目前還請各縣市警察局針對高發生率路段路口統計，統籌建置。
黃明昭表示，自5月22日起，針對高發事故路口，6都及彰化縣擇100個，其他縣市擇50個，展開為期2週高密度、高頻率的精緻執法，這次全國路口行人安全大執法及精緻執法，會如同當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，持續貫徹執法，期能有效導正國人交通違失行為，讓車輛駕駛人養成「停讓行人」，以及行人養成「遵守道路交通標誌」的好習慣。
至於「精緻執法」是否會成為常態性，黃明昭說，精緻執法會銜接到6月1日一直持續執法停讓行人的四項重點執法。從6月1日起一起合併執法，讓禮讓行人成為習慣。
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