內政部通過《平均地權條例》3項子法　擬7月1日正式上路

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林右昌表示，本次《平均地權條例》修法目的在於防杜房市炒作行為，讓市場會回歸居住需求交易，從110年12月內政部提出條例修法草案到今年2月總統公布，全國預售屋市場之交易量已從110年第4季的4萬餘戶、5014億元，降至112年第1季的1萬6千餘戶、2197億元，減幅超過5成6，顯示市場炒作行為與投機性需求已明顯減少，修法效益逐步展現。
內政部進一步說明5項子法草案重點，及預告期間蒐集的主要建議意見處理情形， 一：私法人買受住宅許可制：條例修法增訂私法人買受住宅許可制，主要因考量私法人原則上無居住需求，為避免其短期買賣住宅進行炒作，影響國人居住權益，故修法予以管制。
針對部分對於私法人可免經許可買受「迅行劃定更新地區」範圍內的住宅的合理性疑慮，內政部表示，依都市更新條例「迅行劃定更新地區」主要是考量該地區係因區內建築已因水災等重大事變遭受損壞，或為避免發生重大災害造成民眾生命財產受損而劃設，故有限期推動都更重建的急迫性；目前子法規定私法人可免經許可買受，將有助於加速完成都市更新作業，實具有其公益性及必要性。
另部分建議放寬建築業者，可免經許可買受「都更地區」或「都更單元」範圍的住宅，以加速都更推動。內政部指出，因該等地區還需長時間整合，並於取得區內所有權人一定比例以上同意後，才會進到都更事業計畫公展及審議階段；因此，仍將維持採取需經許可取得方式，並受到5年不得移轉等限制，以避免無整合意願的私法人藉機於取得住宅後，變相短期出售炒作，並有助於有心整合的實施者能加速整合都更重建。
二、檢舉獎金辦法：聚焦強化檢舉人安全保護及保密流程，其次為精準打擊違規炒作，鼓勵全民共同協助，提升查核效能，在檢舉獎金及罰鍰提撥運用辦法草案中，明定可發給檢舉獎金的案件類型，包括逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約與禁止炒作規定等4類案件，民眾向地方政府提出檢舉經查證屬實者，將以實收罰鍰發給30%、上限為1000萬元的檢舉奬金。
三、限制換約轉售行為：依目前子法規定，對於民眾簽約繳款後，如因發生不可預期的重大變故而確有轉售的必要者，才可申請換約轉售，現在規定有非自願離職、罹患重大傷病或特定病症等6種得申請換約情形，內政部後續並將就其申請的應備文件予以明確規範，以利民眾辦理。
最後，林右昌表示，為利後續實務執行，在本次子法規定中已明確規範申請條件，設計簡捷的申請與審查程序，內政部也將針對申請應備文件、縣市政府受理檢舉後的處理流程，建築業者辦理換約須注意事項等訂定相關規範及指引，同時辦理相關子法規定的宣導與教育訓練，讓各界更加瞭解規定內容，並讓條例修法能夠順利施行。