柯文哲支持體罰？楊寶楨批民進黨潑髒水：看到關鍵字就失去理智
宣布參選2024總統大選並獲民眾黨提名的民眾黨主席柯文哲本月2日出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的四大政黨論壇活動，他在演講時提到「學生不打不罵怎麼教？」民進黨立院黨團今（25）日因而痛批「支持柯文哲，父母打小孩」。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，綠委斷章取義，柯文哲絕非支持打罵教育，而是主張學校應落實「品德教育」。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今日在黨團記者會表示，柯文哲2015年承認他打過女兒後，女兒就不跟他講話了，這是很悲哀的事情，柯文哲的爸爸會對當年打過柯文哲反省，但是柯文哲本人不會反省，甚至還覺得蠻驕傲的，還要推廣到學校裡面體罰小孩。鄭運鵬還說「支持柯文哲，父母打小孩，支持民眾黨，學校打小孩」，這是民眾不會支持的，他也相信柯文哲應該說清楚，民眾黨是否支持未來學校可以打小孩。
對此，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，「謝謝民進黨幾位立委們為我們示範何謂『潑髒水』，更印證了柯文哲主席所說的，為何『品德教育』那麼重要。」
楊寶楨說，柯文哲日前在政大演講有提到一個現象，現在學校學生不可以打不可以罵、如何管教，而他強調的是「我們太忽略品德教育了。」民進黨立委范雲、鄭運鵬、洪申翰等人使出「移花接木」、「無限上綱」之術，說柯文哲這番言論就是支持體罰，「柯文哲以打小孩為榮」、「支持柯文哲，父母打小孩；支持民眾黨，學校打小孩」，甚至大玩認知作戰，加油添醋造謠「可見柯文哲認為握有權力的人要打罵、要做什麼都可以」。
楊寶楨表示，不樂見綠委們為了攻擊政敵而斷章取義，柯文哲絕非支持打罵教育，而是主張學校應落實「品德教育」，系統性引導孩子養成良善品格，同時加強家長與教師橫向聯繫，讓正確教育方式能更加普及，也能緩解父母教養孩子的重擔。她呼籲，選舉只靠抹黑潑髒水的時代已經過去了，別看到「關鍵字」就失去理智，請還給台灣社會一場乾淨的選舉吧。