憑學生證、面試單77折！金子半之助「咖哩豬排丼」優惠　爽吃32天

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「咖哩豬排雙饗丼」可以一次吃到天婦羅、日式咖哩、炸豬排，日本三大名物料理全都要！「野菜麻婆天丼」加入全新食材水蓮，再搭配獨家甜麵醬、特製麻辣油、花椒、國產豬絞肉、特製豆腐丁等配料，特製的「麻婆豆腐」，夏天也開胃又下飯。
📌憑學生證爽吃77折
5月25日至6月25日，出示學生證或4～6月的准考證、各種面試通知，並出示分享官方IG集氣活動貼文至限時動態，即可點購金子半之助新品（咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼）享「免費升級套餐」、「主餐77折」優惠。
📌咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折
5月25日至6月25日，於金子半之助官方FB粉絲團指定貼文下，標記兩位好友+留言「咖哩豬排雙饗丼，考試面試尚蓋勇」或；出示分享官方IG指定貼文至限時動態，完成以上任一動作即可享有「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折」優惠。爽吃咖哩豬排雙饗丼2份+特調氣泡飲2杯+海菜味噌湯2碗+海苔1份+山葵杏鮑菇1份，現省134元；配合門市有微風北車店、新光A8店、台南南紡店、林口三井店。
📌會員專屬！新品「免費升級套餐」
5月25日至6月25日，還有香繼光集團會員專屬活動，透過電子票券贈送給既有會員「嚐鮮優惠券」乙張，點購指定新品（咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼），享「免費升級套餐」優惠；活動期間新入會員也可獲得。
📌北海道Suage湯咖哩！台灣限定「烏龍麵湯咖哩」
北海道湯咖哩有新品了！饕客敲碗催生主食白飯以外的烏龍麵湯咖哩新選擇，即日起正式於台北統一時代店獨家開賣，台灣限定的烏龍麵湯咖哩系列。
主廚精選口感彈牙，泡進湯咖哩內不會軟爛的「日本讚岐烏龍麵」，與人氣菜單的唐揚雞塊、炙燒角煮、梅花肉片三種主食，推出「梅花肉片湯咖哩烏龍麵」、「唐揚雞塊湯咖哩烏龍麵」、「炙燒角煮湯咖哩烏龍麵」共3款烏龍麵湯咖哩，價格均一價299元。
饕客也可以自由搭配湯咖哩與烏龍麵，從招牌原味湯底、椰奶湯底、墨魚湯底擇一，並自由選擇1～10不同辣度，及加點炙燒起士片等配料，和放入玉米筍、秋葵、茄子、舞菇、水煮蛋、水菜多款蔬菜的湯咖哩一起吃。