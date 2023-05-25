名家論壇》盧燕俐／股債並存的大好年！

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其實，今年真的是股債雙存的大好年！原本許多分析師預估，隨著台灣連口連續衰退，台股可能出現較大幅度的拉回，沒想到，還上演了520行情，至今指數還站穩在萬六以上，無論是有AI題材的電子股，或政策支持的重電股，均飆漲連連。
我一直主張，無暇選個股的人，透過定期定額持有績優台股基金，不但能避免追高殺低，還能享有超額利潤。根據最新統計，截至5月22日，三年績效超過一倍的台股基金，共有13檔，其中多檔也是我長期的口袋名單，亦曾經在本專欄陸續分享過，包括：統一黑馬、野村優質、安聯台灣科技、新光店頭等等……相較於「國民ETF」0050三年獲利60％，這13檔基金，不愧股民的託付！
如果再進一步評比，今年的績效王，並非上述13檔，而是日盛新台商基金，今年來獲利高達44.33％，又比同期0050的13.56％，多賺兩倍，真的相當驚人。但必須坦言，日盛新台商已公布的前十大持股，不乏中小型高價股，像是材料-KY、世芯-KY、AES-KY、嘉澤、創意等，致使這一年來報酬急起直追，才把原本三年績效不到60％的情勢，完全逆轉勝。
因此，如果理財目的是超過5年以上，甚至長達10年以上，定期定額鎖定標的，就應特別著重中長期績效，以及整體投信的作戰能力，而非只重視短線成績單。
另外，現在開始「存債」，也是個好選擇。如前幾篇本專欄所述，「依美國就業數據強勁，聯準會不太可能立刻降息，但無論是今年底或明年開始降，降息都是未來趨勢，現在買債先卡位未來的波段行情。」
但同樣得提醒讀者，債券基金與ETF的績效，和債券種類與聯準會利率決策息息相關，現在存債絕非一存就要超過10年，畢竟長期股市報酬仍優於債市，年輕小資族在存股與存債之間的資金比重，也得拿捏清楚，否則，又將錯失累積財富的時機。
以現在人氣最旺的元大美債20年(00679B)為例，2017年1月掛牌，至4月底累積報酬率是-5.24％，月配息的中信高評等公司債(00772B)，2019年1月成立，累積績效是4.71％，國泰A級公司債(00761B)，2018年11月成立，至今報酬8.10％，投資人現在布局債券，等哪天聯準會釋放出不再降息，或降息進入尾端的口風，就是停利的大好時機。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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