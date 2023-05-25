明年「3天以上連假」剩4個！王美花：對內需應該無影響
為調整連續假期，今（2023）年補頒日多達6天，引發民怨，行政院今（25）日拍板新方案，未來補班次數僅剩一天，針對此事對台灣內需的影響，經濟部長王美花稍早受訪表示，總體放假天數不變，對內需應該不會有影響，加上目前每個月的內需量體都在創新高，對內需仍很有信心。台灣區電機電子公會理事長李詩欽認為，疫情3年多至今，部分企業仍持續實行遠距上班機制，故假期方面調整的影響，並無像疫情前嚴重。
記者鄭妤安／台北報導
今年補班次數多，引發民怨，經搜集意見，並研究調整後，行政院今日拍板「113年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規劃）」報告案，補班次數僅剩一天，僅小年夜為彈性放假。
經核定後的113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表顯示，總放假日數115日，其中3日以上的連續假期共有4個，分別為開國紀念日（共3日）、農曆春節假期（共7日）、兒童節及民族掃墓節（共4日）及端午節（共3日）等。
針對放假與補班調整，外界關切彈性放假僅剩小年夜一天，且3天以上的假期剩4個，是否會對台灣內需有所影響？對此，王美花回應，補班與放假回到正常範圍，民眾可以自己來調配放假天數，但因總體放假天數不變，對內需應該不會有影響，加上目前每個月的內需量體都在創新高，對內需仍很有信心。
李詩欽也對此發表看法，他指出，疫情3年多至今，部分企業仍持續實行遠距上班機制，故假期方面調整的影響，並無像疫情前嚴重，很多企業樂於提供更好的工作環境，讓員工工作之餘也能充分兼顧生活，這也是全球競爭的突破點。