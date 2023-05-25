影音／Sony無預警曝PS5新控制器「Project Q」 自帶8吋螢幕很威
玩家的眼睛都亮了！Sony Interactive Entertainment (SIE) 今（25）日在PlayStation Showcase發表會除了公布一系列遊戲之外，還無預警的曝光PS5專屬的全新控制器「Project Q」，配置了8吋螢幕，擁有完整 DualSense 控制器功能，可以透過 Wi-Fi 與 PS5 主機連線，猛一看很有掌上遊戲機的感覺，此外，也推出了PlayStation首款官方無線耳塞式耳機 ，目前尚未公佈確切的上市日期，但確定會在今年開賣，玩家可以先開始存錢了！
記者周淑萍/綜合報導
SONY在PlayStation Showcase 活動上，發表了兩款全新的硬體設備，其中，最受矚目的就是外型很像掌機的「Project Q」，透過Wi-Fi 使用 Remote Play，遊玩安裝在PS5主機上的遊戲，該款裝置很大的亮點在於，手把上配置了8吋LCD螢幕，支援高達60fps及1080p，當遠離電視時，還可以接續使用手把設備繼續暢玩PS5串流遊戲，並支援DualSense無線控制器的按鈕和功能，包括自適應扳機和觸覺回饋等。詳細的售價和上市日目前都還沒有進一步的消息，但也不用等太久，因官方已宣布「 Project Q」 將於今年稍後時間推出。
除了「Project Q」之外，PlayStation首款官方無線耳塞式耳機也首度亮相，採用 SIE 開發的全新無線技術，將提供低延遲的無損音效，預料將帶來高質量的音質體驗，同樣會在今年稍晚時間推出。