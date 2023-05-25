柯文哲赴美批陳菊　陳瓊華：陳菊奠定高雄產業轉型基礎

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陳瓊華指出，陳菊上任市長後，承接歷屆市長近1千2百億的債務，縣市合併後再承接原縣區的近2百億負債；但陳菊在任內舉借1,037億，卻還了高達1,208億，還的比借的還多！而陳菊12年執政，奠定高雄產業轉型基礎，但台北市政府在同時，卻比高雄市政府多拿了2,086億的統籌分配稅款，讓前台北市長柯文哲不用煩惱財源，但他8年任內卻毫無作為。
且柯文哲赴美21天，胡扯陳菊舉債3千億，陳瓊華認為，此事在近年內已公劈開說明多次，柯文哲既無法反駁，也沒有新的說法，只是一再跳針的重複自己想駡人的話，完全不顧自己的錯誤說法。
陳瓊華更痛批，韓國瑜任內的施政報告明載高雄債務2,431億元，柯文哲他還是可以說陳菊舉債3千億，卻不談論他任內為台北做了什麼。柯文哲的行為顯然是造謠，更是惡意攻擊！
陳瓊華認為，這次他要參選總統，提不出政見，於是又搬出他攻擊陳菊的陳腔濫調，完全無視自己擔任市長期間毫無建樹，財政紀律更是表現糟糕，卻又胡亂批判在任內最後一年達成零舉債的陳菊。
當台北人湧入高雄的時候，反觀前市長柯文哲執政8年，坐擁中央多出來的2千多億統籌分配稅款，陳瓊華感嘆的說，不僅毫無作為，還成天講講廢話和空話，更毫無來由指著別人罵黑話。