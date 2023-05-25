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柯文哲赴美批陳菊　陳瓊華：陳菊奠定高雄產業轉型基礎

▲前高雄市行國處長陳瓊華表示，陳菊12年執政，奠定高雄產業轉型基礎。（圖／截自陳瓊華臉書）
▲前高雄市行國處長陳瓊華表示，陳菊12年執政，奠定高雄產業轉型基礎。（圖／截自陳瓊華臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

「細數鐵路地下化、捷運、輕軌、駁二、總圖、展覽館、流行音樂中心、旅運中心、衛武營國家藝術中心，還有奠定台積電投資的中油煉油廠遷廠；陳菊團隊早就畫好劇本，在市長陳其邁迎來來自各地的活動和人潮。」前高雄市行國處長陳瓊華表示，陳菊12年執政，奠定高雄產業轉型基礎，反觀在柯文哲執政8年的台北市，坐擁中央多出來的2千多億統籌分配稅款，卻毫無作為。

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前高雄市長陳菊在高雄12年執政的同時，台北比高雄多拿中央逾2千億的統籌分配款，參選總統的台北市長柯文哲卻到美國造謠陳菊任內舉債；陳瓊華表示，柯文哲罔顧陳菊推動高雄重大建設及產業轉型的脈絡，更忽視陳其邁在陳菊奠定基礎上的市政成績，且柯文哲始終無法面對自己執政8年毫無作為的現實。

陳瓊華指出，陳菊上任市長後，承接歷屆市長近1千2百億的債務，縣市合併後再承接原縣區的近2百億負債；但陳菊在任內舉借1,037億，卻還了高達1,208億，還的比借的還多！而陳菊12年執政，奠定高雄產業轉型基礎，但台北市政府在同時，卻比高雄市政府多拿了2,086億的統籌分配稅款，讓前台北市長柯文哲不用煩惱財源，但他8年任內卻毫無作為。

且柯文哲赴美21天，胡扯陳菊舉債3千億，陳瓊華認為，此事在近年內已公劈開說明多次，柯文哲既無法反駁，也沒有新的說法，只是一再跳針的重複自己想駡人的話，完全不顧自己的錯誤說法。

陳瓊華更痛批，韓國瑜任內的施政報告明載高雄債務2,431億元，柯文哲他還是可以說陳菊舉債3千億，卻不談論他任內為台北做了什麼。柯文哲的行為顯然是造謠，更是惡意攻擊！

陳瓊華認為，這次他要參選總統，提不出政見，於是又搬出他攻擊陳菊的陳腔濫調，完全無視自己擔任市長期間毫無建樹，財政紀律更是表現糟糕，卻又胡亂批判在任內最後一年達成零舉債的陳菊。

當台北人湧入高雄的時候，反觀前市長柯文哲執政8年，坐擁中央多出來的2千多億統籌分配稅款，陳瓊華感嘆的說，不僅毫無作為，還成天講講廢話和空話，更毫無來由指著別人罵黑話。

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