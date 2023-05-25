徵召雞排妹黨內爆異音　綠營選將策略曝「民調能贏必然提自己人」

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該人士指出，艱困選區覓才原則有三點期待，首先為鼓勵支持年輕世代參選，社會要前進，國會需要海納不同世代的意見，民進黨一直以來都鼓勵年輕世代參與公眾事務，扛社會責任，為國家未來貢獻所能。
第二為艱困選區「Y+DPP」擴大社會支持面，徵召入黨或策略合作，民進黨作為執政黨，在自由表達的民主社會中，要爭取國會過半成為穩定的力量，就必須擴大社會合作，結合理念相同的盟友是重要一環。
該人士表示，Y代表Y世代，主要是指1980年後出生，到1990年代之間的年輕人，這個世代的年輕人現在大概介於28歲到40歲左右，正是台灣社會最主要的勞動生產力主力，也是負擔長幼撫養壓力的三明治世代。認為在國會裏面，應該要有更多這個世代的國會議員來代表年輕世代發聲，Y世代參政也有助於社會重視Y世代的需要，更期許是勝選的「Y」。
第三為是爭取打破地方長期壟斷，新人才有改變的可能，該人士說明，立委選舉牽動各地方選區建設的未來擘畫。年輕世代投入公眾事務可望帶動風氣，打造進步家園。尤其民進黨艱困選區，對手多數是深具優勢或連任多屆長期壟斷地方政治經濟結構的國民黨政治人物（譬如文山、新店、永和等），不利於民主健康發展。期盼新血注入，改變長期壟斷的結構，為地方帶來更多改變。
該人士指出，依據以上三項策略原則，向社會擴大徵詢跨界不同代表人物，鎖定數位年輕世代候選人，既關注公共事務，擁有優秀論述能力，並且長期耕耘累積相當資歷。此外，共同點都懂得運用新興傳播媒體，善於跟年輕世代溝通，透過民進黨於2024立委選舉提供更開闊舞台，攜手挺年輕挺台灣，希望世代共好讓台灣更好。